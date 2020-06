Nezasloužil si zemřít kvůli 20 dolarům, řekl Floydův bratr

George Floyd zemřel po zatýkání bělošským policistou, který se podezřelého snažil zadržet na základě udání zaměstnanců samoobsluhy v Minneapolisu, podle nichž se Floyd snažil zaplatit falešnou 20dolarovou bankovkou. Policista Derek Chauvin klečel Floydovi téměř devět minut na krku, ačkoliv muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat.

Slyšení v Kongresu se koná den po Floydově pohřbu v Houstonu, který následoval po šesti dnech vzpomínkových akcí. Video zachycující Chauvinův zákrok zažehlo největší demonstrace proti rasismu a policejní brutalitě, jaké USA zažily za několik posledních desetiletí. Spustilo rovněž dosud bezprecedentní debaty o reformách policejních sborů, jež se dostaly i do nejvyšších pater americké politiky.

"Jsem unavený. Jsem unavený tou bolestí, kterou cítím nyní, a jsem unavený bolestí, kterou cítím pokaždé, když bezdůvodně zemře další černoch," řekl Floydův bratr. "Jsem tady dnes, abych vás požádal, abyste tomu učinili přítrž. Zastavte tu bolest. Zabraňte tomu, abychom byli nadále unaveni," pokračoval Philonise Floyd.

"Prosím vás, vyslyšte moje volání, vyslyšte volání mojí rodiny, volání, jež vychází z ulic na celém světě," vyzval Floydův bratr zákonodárce s odvoláním na manifestace, jež se z USA rozšířily i do řady dalších světových zemí. "Respektujte je a přijměte reformy směřující k tomu, aby byly pořádkové síly řešením, a ne problémem," pokračoval čtyřicátník.

Demokraté v pondělí představili vlastní návrh policejní reformy, který by celostátně zakázal užívání škrticích chvatů při zatýkání a zavedl by centrální databázi nepřiměřených zákroků, aby policisté s minulostí tvrdých zákroků nemohli jen změnit svoje působiště, nebo by snížil právní ochranu příslušníků pořádkových sil stíhaných za profesní pochybení. Poslední z těchto bodů je však podle mluvčí Bílého domu nepřijatelný pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se postavil do role prezidenta zákona a pořádku a policisty před reformními snahami veskrze brání. Demokratický návrh by musel kromě prezidenta schválit i republikány ovládaný Senát, který je Trumpovi silně nakloněn.