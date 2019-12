Nic-sick. Světem se šíří nová epidemie, na mladé má brutální dopad

Sharon Levy, ředitelka programu věnujícímu se závislostem na návykových látkách u mladistvých v dětské nemocnici v Bostonu v USA, si rychle vybaví vzpomínku na moment, kdy na její kliniku dorazila dospívající dívka s otravou nikotinem vyvolanou vapingem. Tak se označuje způsob, jakým lidé inhalují nejrůznější látky. Vaping je založený na odpařování látek, nejčastěji rozpuštěných v kapalině, jedná se o takzvané e-liquidy. Pára s obsahem účinné látky, což může být třeba nikotin v elektronických cigaretách, se vypařuje v takzvaném vaporizéru, což je nejčastěji elektronická cigareta. V ní se látka v kapalném stavu zahřívá a mění v páru, kterou poté uživatel vdechuje.

Sharon Levy vzpomíná na tehdejší zážitek. "Bylo to asi před rokem a půl," říká. "Vzpomínám si, jak jsem seděla, mluvila s ní o jejích zkušenostech s používáním e-cigarety, a bylo mi zcela jasné, že příznaky, které má, odpovídají toxicitě pro nikotin. Ten je někdy používán jako pesticid ve velmi vysokých hladinách. To znamená, že kouřením elektronické cigarety získává dotyčný uživatel mnohem vyšší dávku nikotinu, než by čekal."

Objevuje se stále více zpráv o nové nemoci způsobené předávkováním nikotinem alias "nic-sick". Podle Levy počet dospívajících trpících touto chorobou stále stoupá. "To, že děti předávkované nikotinem zvrací nebo zažívají bolesti hlavy je běžné, ale může to být ještě dramatičtější. Měla jsem pacienty, kteří mají závratě nebo ztrácí orientaci. Jindy byly dokonce hlášeny případy záchvatů, což jsou celkem nové příznaky mezi uživateli nikotinu - u kuřáků klasických cigaret tohle nevidíte."

Celkově se v uplynulém roce Levy a její tým zabývali 181 případy dospívajících s lékařsky nazývanou „poruchou užívání nikotinu“, ačkoli data jasně ukazují, že téměř všechny případy se týkaly vapingu. Mnoho dospívajících již trpí respiračními příznaky, jako je chronický kašel nebo dušnost.

Toto je jen malý zlomek současné epidemie nemocí souvisejících s vapingem, které se vyskytují ve Spojených státech a souvisejí s pokračujícím nárůstem v používání e-cigaret. Organizace Food and Drug Administration (FDA) nedávno vydala Národní průzkum tabáku pro mládež, ve kterém autoři studie zjistili, že více než pět milionů amerických teenagerů užilo v minulém měsíci e-cigaretové výrobky, přičemž je téměř milion z nich používá denně. Studie dále dospěla k závěru, že více než třetina studentů středních škol, kteří používají e-cigarety, vapuje nejméně 20 dní za měsíc. "Je to velká eskalace od období před několika lety, kdy se většinou jednalo o experimentální použití," říká Neal Benowitz, profesor medicíny na University of California v Kalifornském středisku pro výzkum a vzdělávání v oblasti kontroly tabáku.

I když 2 250 případů plicního poškození plic v USA včetně 47 úmrtí za posledních několik měsíců zachytila média, Levy se domnívá, že tyto akutní případy jsou pouze špičkou ledovce. Její výzkum naznačuje, že u mnohem více dospívajících už začalo onemocnění plic, o čemž mnohdy dotyční nevědí. "Letos v létě jsme zahájili screening adolescentů na přítomnost příznaků nemoci. Pokud se podíváte na podrobnou anamnézu plic, mnoho z nich již má respirační příznaky jako je chronický kašel nebo dušnost," říká Levy. "Nejsou to vážné problémy, existuje mnohem mírnější forma nemoci. Pokud bude člověk pokračovat ve vapingu, bude se to v průběhu času zhoršovat."

Jedním z důvodů, proč jsou vědci zvlášť znepokojeni rozmáháním se vapingu, je skutečnost, že studie opakovaně ukázaly, že čím dříve člověk začně nikotin užívat užívání nikotinu začíná, tím je větší riziko závislosti na něm v pozdějším životě. Zatímco e-cigarety byly původně uváděny na trh jako zdravější alternativa kouření, údaje ukazují, že teenageři, kteří jsou závislí na vapingu, ve skutečnosti mnohem víc kouří. „Příkladem může být analýza publikovaná před dvěma lety, která zjistila, že děti, které používaly e-cigarety, měly ve srovnání se svými vrstevníky asi třikrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou následně kouřit cigarety,“ říká Jessica Barrington-Trimis, docentka University of Southern California Institute for Science Addiction. "Je tomu tak proto, že čím dřív děti začaly užívat nikotin, tím větší dopad to mělo na vyvíjející se mozek. Mozek se přizpůsobí tak, aby vyhověl nikotinu a vývoj závislosti na nikotinu je pak mnohem výraznější. “

Nikotin může mít podle odborníků vliv na problémy s pozorností a koncentrací, což může způsobit špatné výsledky ve škole. Vědci zmiňují také karcinogenitu. "Zdá se, že za určitých podmínek expozice nikotinu zvyšuje pravděpodobnost rozvoje rakoviny plic," říká Mansvelder. "Je ještě příliš brzy na to, abychom dospěli k závěru, že e-cigarety jsou určitě karcinogenní, ale z toho, co už víme, je vystavení se nikotinovým výparům špatným nápadem jak pro dospělé, tak i pro teenagery."

Vědci se domnívají, že hlavním důvodem převládající krize je nedostatečná regulace trhu i reklamy. Prozatím existují standardizované postupy, které lidem pomáhají přestat kouřit (substituční terapie nikotinem, léky). Nikdo však neví, zda stejné metody budou fungovat i pro závislost na vapingu.

