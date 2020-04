Nízká cena ropy drží ekonomiku v pasti. Profesorka varuje před velkou krizí

Problém, který zasáhne všechny

Obchodníci, kteří ropu nenakupují k jejímu využití, ale jako finanční produkt, platí lidem za to, že si od nich ropu vezmou, jelikož jen málo z nich má možnost převést ji do skladů v oklahomském Cushingu, které jsou doslova plné, vysvětluje odbornice. Deklaruje, že to, k čemu došlo 20. dubna, je epifenomén, který vyvolalo využívání "černého zlata" jako finanční komodity.

Nikdo si nemyslí, že poptávka po ropě bude malá navždy a ceny americké lehké ropy na červen zůstávají nad 20 dolary za barel, což platí i pro surovou ropu Brent, která je klíčová pro Evropu, Blízký východ a Afriku, upozorňuje ekonomka. To podle ní ale neznamená, že na ropném trhu nevzniká problém, který ve výsledku zasáhne všechny.

I červnové ceny jsou extrémně nízko, navíc přebytek ropy na světových trzích z předchozích let znamenal, že producenti ji museli prodávat za nerentabilní cenu a financovali ropné státy, jako je Saúdská Arábie, vysvětluje profesorka. Konstatuje, že šlo o důsledek nadhodnocení trhu v reakci na snahu amerických producentů fraktovat břidlicovou ropu.

Tato přesycenost globálního trhu nastala po roce 2014 díky zařazení břidlicové ropy na seznam standardních zdrojů organizací OPEC a nadbytečné těžbě v Rusku, tvrdí Thompsonová. Vysvětluje, že pokud je velká část producentů ochotná prodávat příliš ropy, odstartuje ničivý závod, který tlačí ceny na dno.

"Když cena dosáhne kritického bodu, je v zájmu produkujících států spolupracovat a zbrzdit dodávky, a tím vytlačit ceny vzhůru," pokračuje expertka. Dodává, že tato dynamika přiměla Saúdskou Arábii a Rusko v listopadu 2016 k vytvoření skupiny OPEC+, ale jejich spolupráce umožnila amerických společnostem těžícím břidlicovou ropu vést se na vlně vyšších cen.

Poté, co Spojené státy uvalily na Moskvu sankce kvůli plynovodu Nord Stream 2, který má umožnit Rusku dodávat více plynu do Německa, ruský prezident Vladimir Putin byl stále méně ochotný umožňovat americkým společnostem užívat si vyšších cen kvůli nižší ruské produkci, uvádí profesorka. Doplňuje, že pak udeřil covid-19, zastavil globální ekonomiku a OPEC+ se začal fragmentovat.

Nic dobrého na obzoru

Zdá se, že Putin odmítá omezit produkci a stabilizovat ceny, na což reagoval saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán rozhodnutím zaplavit trh, a tím získat jeho větší část, nastiňuje Thompsonová. Podotýká, že s ohledem na propad poptávky šlo o zásadní Salmánovu chybu, která v týdnu po 9. březnu vedla k nárazu akciových a dluhopisových trhů.

"Pokud byl kolaps květnových smluv 20. dubna průběžnou ilustrací problémů na ropných trzích, skutečnost, že budoucí ceny na rok 2022 nebyly ten den nad 30 dolary rázně nevěstí nic dobrého," pokračuje ekonomka. Vysvětluje, že ropa musí být dostatečně drahá, aby pokryla náklady těžby a v případě americké břidlicové ropy vyrovnávala její nekonkurenceschopnost.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Bez vyšších cen ropy nebude dostatek dodávek k obnově růstu a ropa povede k dominovým propadům na finančních trzích, což přináší riziko bankovní krize, obává se odbornice. Připomíná, že mexická státní ropná společnost Pemex již pociťuje dluhovou krizi, v důsledku čehož tento týden agentura Moody's snížila rating celému Mexiku.

Pro ty, kteří si myslí, že propad cen ropy je dobrý pro klima, budiž špatnou zprávou, že finanční trhy, ekonomika a politika jsou nevyhnutelně spjaté s ropu a ropný průmysl je v problémech, konstatuje Thompsonová. Nevěří, že dojde k rychlému přechodu na zelenou ekonomiku, protože podle jejího soudu neexistují dostatečné alternativní zdroje, aby utáhly tolik ekonomické a každodenní aktivity jako právě ropa.

Je velmi pravděpodobné, že poptávka po ropě nedosáhne opět 100 milionů barelů denně velmi dlouho, jestli vůbec někdy, uvádí ekonomka. Varuje, že bez zákazníků nakupujících dražší ropu a na ropě závislé zboží nedojde k žádnému ekonomickému zotavení z globálního uzavření kvůli koronaviru.