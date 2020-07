Trumpův syn připravuje knihu o Bidenovi. Na obálce je gramatická chyba

Nová kniha Donalda Trumpa mladšího, která bude vydaná letos v srpnu na jeho náklady, nese název Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible (Privilegium liberálů: Joe Biden, Demokratická strana a jejich obhajoba neobhajitelného). Podle Guardianu se Trump mladší dopustil velké gramatické chyby s umístěním apostrofu.

Do you think we should tell @DonaldJTrumpJr that there’s a typo on his book cover? He means “the Democrats’ defense of the indefensible.” pic.twitter.com/SVSEiThDjn — Garrett M. Graff (@vermontgmg) July 11, 2020

Anglický jazyk má jasně daná pravidla pro přivlastňovací pád množného čísla. Pokud Trump mladší odkazuje pouze na jednoho demokrata, je název napsán správně, ale v případě, že se jedná o více demokratů, apostrof by se měl nacházet až za písmenem „s“ (Democrats´ Defense). Jak to Trump mladší myslel, se dozvíme až z obsahu jeho nové knihy v srpnu.

Knihu sepsal v době karantény, protože jeho přítelkyně byla pozitivní na covid-19. Trump mladší si od knihy slibuje, že otevře oči americkým občanům a ti nebudou v listopadu Bidena volit. Trump mladší s přítelkyní Kimberly Guilfoyleovou, bývalou televizní osobností Fox News, připravují i audioknihu.

TJ Ducklo, tiskový mluvčí Joe Bidena, označil knihu za nástroj, který by měl odvrátit pozornost od prezidenta Donalda Trumpa a jeho špatné reakce na pandemii covid-19. „Je to jen značka Donalda Trumpa juniora, která se snaží vydělat na knize plné nechutných lží o Joe Bidenovi,“ zdůraznil Ducklo.

Trump mladší již sám jednu knihu publikoval v roce 2019, nesla název Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us, ze které se stal bestseller. Ani tato kniha se ale neobešla bez kontroverze. Trump mladší údajně kupoval knihy pro své zaměstnance Republikánského národního výboru.