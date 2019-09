Nová teroristická hrozba na obzoru? Expertky promluvily o podceňovaném faktoru

Zanedbaný klíčový faktor

Minimální bezpečnost v táboře umožňuje uvedeným ženám šířit ideologii IS a někteří pozorovatelé hovoří o "vládě strachu", varují odbornice. Obávají se, že pokud se bude v regionu dále šířit vliv IS, navzdory absenci jím kontrolovaného území, bude to díky těmto ženám.

"Osmnáct let po ničivých teroristických útocích z 11. září se násilný extremismus nezmenšil," kritizují Bigiová s Vogelsteinovou. Podotýkají, že USA utratily téměř 6 bilionů dolarů za boj s terorismem, a přesto byl počet islamistických extremistických bojovníků loni o 270 % vyšší než v roce 2001, navíc celosvětově roste hrozba krajně pravicového terorismu, přičemž vyjma jednoho případu loni ve Spojených státech zabíjeli při teroristických útocích výhradně stoupenci tohoto směru.

Američtí bezpečnostní představitelé podle expertek dlouhodobě zanedbávají klíčový faktor, kterým je zapojení žen. Zpráva think tanku Council on Foreign Relations přitom ukazuje, že ženy v mnoha případech usnadňují verbování, stávají se mučednicemi a získávají klíčové zdroje, ale americká protiteroristická strategie přesto ignoruje roli, kterou v násilném extremismu hrají - ať už jako pachatelky, či naopak oběti -, a ženy jsou jen zřídka zapojovány do projektů, které mají bránit radikalizaci, poukazují Vogelsteinová a Bigiová.

Ženy přitom byly aktivními členkami 60 % ozbrojených povstaleckých skupin, které působily v uplynulých dekádách, připomínají odbornice. Doplňují, že útoky páchané ženami jsou na vzestupu a podle statistiky Global Extremism Monitor bylo 11 % všech sebevražedných útoků v roce 2017 spácháno 187 ženami.

Za pomoci sociálních sítí také moderní extremistické skupiny rekrutují velké množství žen díky cíleným zprávám, upozorňují Bigiová s Vogelsteinovou. Dodávají, že po své radikalizaci ženské extremistky samy využívají sociální sítě k posílení své role ve virtuálních operacích.

Pachatelky i oběti

V USA za posledních 20 let počet žen podporujících násilné politické organizace nejrůznější orientace - od nacionalistických po environmentalistické - dramaticky vzrostl, varují expertky. Podotýkají, že některé, jako například islámská extremistka Tashfeen Maliková, páchají vražedné útoky na americké půdě.

Ženy tvoří také většinu amerických džihádistů, kteří odcestovali do Sýrie, připomínají Vogelsteinová s Bigiovou. Dodávají, že jedním z prvních v Sýrii zabitých amerických islámských extremistů byla žena, Nicole Mansfieldová.

"Ženy pochopitelně nejsou pouze pachatelky. Jsou také oběti, které jsou zneužívány a využívány k materiálním ziskům," píšou odbornice. Vysvětlují, že extremistické skupiny jako Boko Haram, al-Káida či IS strategicky i finančně profitují z potlačování ženských práv a zotročování žen, když kontrolují reprodukci, užívají ženskou pracovní sílu a získávají peníze z obchodu s lidmi.

Navzdory rostoucí roli žen v násilném extremismu americká protiteroristická strategie opomíjí ženy v projektech protiteroristické prevence, kritizují Bigiová a Vogelsteinová. Vysvětlují, že to přenechává prospěch žen extremistickým skupinám, zatímco možný přínos žen v boji s extremismem zůstává nevyužit.

Ženy jsou přitom v dobrém postavení, aby dokázaly odhalit včasné signály radikalizace, jelikož fundamentalisté se často v první fázi zaměřují na práva žen, vysvětlují odbornice. Tvrdí, že ženy v pozici bezpečnostních pracovnic mohou poskytovat klíčové informace pro zachování klidu a šířit důležité protiteroristické poselství, jelikož v mnoha rodinách a komunitách hrají prominentní roli.

Při ochraně Spojených států americké bezpečnostní složky i justiční systém často trápí stejné problémy, poukazují Bigiová a Vogelsteinová. Konstatují, že radikalizované Američanky páchají stejný typ zločinů a s podobnou mírou úspěšnosti jako radikalizovaní Američané, ale přesto tvoří malou část zatčených a odsouzených za činy spojené s terorismem, což ukazuje, že ženám není věnována dostatečná pozornost a bezpečnostní hrozba z jejich strany zůstává neřešena.

"A pokud jde o boj s radikalizací, ženské skupiny jsou zřídka považovány za relevantní partnery v protiteroristických snahách a jejich práce zůstává chronicky podfinancována," píšou Vogelsteinová s Bigiovou. Doporučují, aby americká vláda v rámci prevence a snižování terorismu nechala zpracovat zpravodajskou analýzu o četnosti a formách podpory, kterou ženy poskytují extremistickým skupinám.

Expertky navrhují investici ve výši 250 milionů dolarů do boje žen s násilným extremismem. Apelují, aby protiteroristická komunikační strategie cílila také na ženy, a to jak na ty, kterým hrozí radikalizace, tak ty, které proti ní vystupují. Spojené státy by také měly posílit počet žen v bezpečnostních složkách, což by podle Bigiové a Vogelsteinové mohlo přispět k zmírnění potenciální teroristické hrozby.

Nárůst počtu žen zapojených do násilného extremismu po 11. září 2001 měly Spojené státy postřehnout již dávno, tvrdí odbornice. Konstatují, že spolu s tím, jak teroristické skupiny stále více využívají ženy ve svůj prospěch, americká vláda nemůže dále ignorovat potenciál žen pro boj s terorismem. "Závisí na tom kolektivní bezpečnost všech Američanů," varují Bigiová a Vogelsteinová.