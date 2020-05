Novináři šlo o život při demonstraci v USA, pomohl mu šéf hokejistů Penguins

Šéf klubu Morehouse podle Pittsburgh Post-Gazette přispěchal na pomoc Ianu Smithovi z místní televize KDKA, jehož právě před PPG Paints Arenou násilníci srazili k zemi a zničili mu kameru. Prezident Penguins zrovna opouštěl halu, ale když viděl muže v nesnázích, podařilo se mu ho vtáhnout do arény, odkud byl poté převezen do nemocnice.

Sám Smith netušil, že mu přispěchal na pomoc šedesátiletý Morehouse, během jehož působení Penguins získali třikrát Stanley Cup (2009, 2016 a 2017). Upozornil na to jiný novinář Larry Richert, jemuž Morehouseovo zapojení později potvrdil bez dalšího komentáře mluvčí klubu. "Pan Moreouse měl odvahu vyjít ven a zachránit ho (Smithe) před hrozícím velmi tragickým koncem," uvedl Richert. Smith vyvázl z incidentu s pohmožděninami a krvavými šrámy.

I’m was attacked by protestors downtown by the arena. They stomped and kicked me. I’m bruised and bloody but alive. My camera was destroyed. Another group of protesters pulled me out and saved my life. Thank you! @KDKA pic.twitter.com/clyANKodth