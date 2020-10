Obama podpořil Bidena: USA čekají nejdůležitější volby, Trump úřad nezvládl

Současná hlava státu Donald Trump podle Obamy opakovaně prokázal, že není schopen seriózně zastávat úřad prezidenta. Nynější prezident nedlouho poté Obamu zkritizoval na setkání s voliči v Severní Karolíně.

Obama na mítinku ve Filadelfii o Trumpovi hovořil velmi kriticky a svého někdejšího viceprezidenta Bidena představil jako jediného kandidáta, který je schopen vrátit úřadu amerického prezidenta ztracený lesk. "(Trump) ukázal, že nemá zájem tu práci dělat a pomoci komukoli jinému než sám sobě a svým přátelům, úřad zastával jako by šlo o reality show, kterou si chce získat pozornost," řekl Obama.

Exprezident svého následovníka popsal jako člověka, který "uráží každého, kdo ho nepodpoří nebo mu vyhrožuje vězením". "Takhle se normální prezident nechová. Netolerovali bychom to u ředitele školy. Netolerovali bychom to u trenéra. Netolerovali bychom to u kolegy v práci. Netolerovali bychom to ve vlastní rodině, s výjimkou nějakého bláznivého strýčka... tak proč bychom to měli snášet od prezidenta Spojených států?," řekl příznivcům Bidena Obama.

Ve své řeči se Obama pokusil mobilizovat i republikány a hovořil o tom, že by voliči měli při volbách hledět na demokratické hodnoty bez ohledu na stranickou příslušnost. "Naše demokracie nebude fungovat, pokud lidé, kteří nás mají vést, budou denně lhát a vymýšlet si. Už jsme vůči tomu otupěli," varoval.

“If we pour all our efforts into these 13 days, if we vote up and down the ticket like never before, then we will not only elect Joe Biden and Kamala Harris, we will also leave no doubt about what this country that we love stands for.” — @BarackObamahttps://t.co/eoxT07uII9 pic.twitter.com/EOmHJ4wrnD