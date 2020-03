Obhájci žádají pro Weinsteina pětiletý trest. Je nemocný, napsali v dopisu pro soudce

"Prosím, přijměte tento dopis jako naši žádost, aby soud panu Weinsteinovi uložil pětileté vězení," stojí v listu, pod nímž jsou podepsáni tři producentovi obhájci a který je adresován soudci Jamesi Burkemu.

Verdikt o Weinsteinově vině je považován za klíčové rozhodnutí v kauze hnutí Me Too, které rozpoutala v roce 2017 obvinění ze sexuálních deliktů spáchaných Weinsteinem, napsala agentura Reuters.

zdroj: YouTube

Únorové rozhodnutí se týká jen dvou případů, a to napadení asistentky produkce Mimi Haleyiové a znásilnění Jessiky Mannové, která se chtěla stát herečkou. Případy se staly v letech 2006 respektive 2013.

Weinstein se po vynesení rozhodnutí o vině podrobil zákroku, při němž mu byla odstraněna krevní sraženina, a pak se musel vrátit do newyorské věznice na Rikers Island, informuje CNN.

Ve svém dopisu obhájci uvádějí, že by se při vyměřování výše trestu měl brát ohled nejen na Weinsteinovo zdraví a věk, ale také na jeho "zásluhy a charitativní činnost". "To, čeho dosáhl, i zápasy, jimiž prošel, jsou prostě pozoruhodné a neměly by být kvůli rozhodnutí poroty opominuty," napsali obhájci.

V procesu šlo o více případů a ve dvou vážnějších porotci Weinsteina neshledali vinným. Za ně mu hrozilo i doživotí.

Prokurátoři ve svém doporučení minulý týden uvedli, že by Weinsteinovi měla být délka pobytu ve vězení vyměřena nejen s ohledem na usvědčení ze sexuálního napadení dvou žen, ale i s přihlédnutím k "celoživotnímu zneužívání jiných". "Za svého života v období dospělosti Weinstein postrádal schopnost chápat druhé a jednal s nimi pohrdavě a nelidsky," tvrdí ve svém dopise soudci Burkemu žalobce Cyrus Vance.