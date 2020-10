Objevil se podezřelý článek o Bidenovi. Zaskočil sociální sítě i experty na dezinformace

Facebook po zveřejnění kontroverzního textu o Hunteru Bidenovi sáhl po omezení jeho šíření, dokud neskončí proces ověřování, Twitter sdílení příslušného odkazu úplně zablokoval. Reakci společností kritizoval americký prezident Donald Trump.

Poprask vyvolal článek bulvárního listu New York Post, který tvrdí, že Hunter Biden před lety seznámil jistého zástupce ukrajinské energetické společnosti Burisma se svým otcem, a to v čase, kdy byl Joe Biden viceprezidentem USA.

Výbušná tvrzení ohledně podnikatelských aktivit Huntera Bidena nejsou na americké politické scéně ničím novým a dlouhodobě jsou součástí Trumpových útoků na jeho volebního vyzyvatele. Jak ale píše agentura AP, středeční vývoj v tomto směru přináší více otázek než odpovědí, přičemž nejasný je i původ hlavního důkazu prezentovaného v článku New York Post.

List se opírá o zprávu, kterou údajně v dubnu 2015 synovi tehdejšího viceprezidenta zaslal poradce společnosti Burisma Vadim Požarskyj. Hunter Biden od roku 2014 působil jako člen představenstva uvedené firmy. Požarskyj mu měl podle New York Post prostřednictvím e-mailu děkovat za pozvání do Washingtonu a "možnost setkat se s tvým otcem". I kdyby byl vzkaz autentický, není z něj jasné, zda se takovéto setkání skutečně událo, jak bulvární list v titulku tvrdí.

Volební štáb Joea Bidena to odmítá. "New York Post se za celou dobu nezeptal Bidenovy kampaně na klíčové prvky tohoto článku. (...) Nadto jsme prošli tehdejší oficiální kalendář Joea Bidena a žádná schůzka, o jaké mluví New York Post, nikdy neproběhla," uvedl mluvčí Andrew Bates.

New: Biden campaign responds to NY Post story. “The New York Post never asked the Biden campaign about the critical elements of this story...moreover, we have reviewed Joe Biden’s official schedules from the time and no meeting, as alleged by the New York Post, ever took place.” pic.twitter.com/yB2N5mvsXb — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 14, 2020

Okolnosti vzniku daného článku navíc vyvolávají další pochybnosti a spekulace o nekalých praktikách. Celá věc totiž nese známky operace typu hack-and-leak ("hacknout a vypustit"), za jakou je označováno zveřejnění e-mailů vysokých činitelů Demokratické strany před minulou prezidentskou volbou.

Cesta údajného e-mailu na titulní stránku New York Post byla podle všeho poměrně složitá. Redakce uvádí, že jej obdržela od Trumpova právníka Rudyho Guilianiho, který dlouhodobě propaguje nepodložené informace o Ukrajině a Bidenovi mladším. K němu se údajně dostal společně s dalšími daty od majitele jistého počítačového servisu ve státě Delaware. Ten uvádí, že notebook s danými soubory mu někdo přinesl loni v dubnu a nikdy si jej nevyzvedl.

"Tohle je velmi podezřelé chování, obzvláště, díváme-li se na to v kontextu politické kampaně. (...) Přesně, jak by profesionál vypustil do světa dezinformace a potenciální padělky," komentoval dění na twitteru expert na informační operace z Univerzity Johnse Hopkinse Thomas Rid.

Varovné signály vnímala i analytička Nina Jankowiczová z nadstranického výzkumného ústavu Wilson Center. "Měli bychom na to nahlížet jako na produkt Trumpovy kampaně," řekla AP.

Reakce předních sociálních sítí přišla poměrně rychle. Facebook asi tři hodiny po zveřejnění článku oznámil, že obsah zkoumají partneři platformy, kteří pro ni zajišťují ověřování informací. "Dokud se tak děje, snižujeme jeho distribuci na naší platformě," dodal mluvčí Andy Stone, podle kterého jde o standardní postup. Odkaz na článek New York Post ale i tak za necelý den nasbíral statisíce sdílení.

Twitter reagoval ještě razantněji a sdílení odkazu krátce po intervenci Facebooku zakázal. S jistým odstupem opatření zdůvodnil tím, že článek obsahuje soukromé kontaktní údaje a že je zároveň brán jako porušení pravidel o šíření obsahu vzešlého z hackerského útoku. Postup udivil některé analytiky a vysloužil si kritiku i od šéfa platformy Jacka Dorseyho. "Zablokovat sdílení URL skrze tweet nebo chat s nulovým kontextem o tom, proč blokujeme: nepřijatelné," napsal.

Our communication around our actions on the @nypost article was not great. And blocking URL sharing via tweet or DM with zero context as to why we’re blocking: unacceptable. https://t.co/v55vDVVlgt — jack (@jack) October 14, 2020

Kroky sociálních sítí spustily smršť nejrůznějších obvinění ze strany Bidenových oponentů. Prezident Trump označil vývoj za "strašný", přičemž nepravdivě tvrdil, že článek zablokoval i Facebook. Republikánský senátor Josh Hawley ohlásil vyšetřování platforem a jeho stranický kolega Matt Gaetz vyzýval ministerstvo spravedlnosti k podobné iniciativě.

Pro Trumpa, který tři týdny před koncem kampaně ztrácí v průzkumech preferencí, je kontroverze kolem New York Post nepochybně vítanou událostí. AP podotýká, že spekulace o setkání se zástupcem firmy Burisma pro Bidena mohou být problémem, protože bývalý viceprezident opakovaně uváděl, že se synem Hunterem nikdy jeho podnikání neprobíral.