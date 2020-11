OBSE tepe Trumpa: Bezprecedentně se pokusil podkopat důvěru ve volby

Obecně podle nich Spojené státy hlasování zvládly dobře a to navzdory pandemii covidu-19.

Pozorovatelé OBSE uvedli, že předvolební kampaň charakterizovala hluboká politická polarizace, která "často zastiňovala širší politickou debatu a obsahovala nepodložená obvinění ze systematických podvodů". Ta vznášel podle nich především současný prezident, a to i během volební noci. Volby tak "poskvrnila právní nejistota a bezprecedentní pokusy podkopat veřejnou důvěru", stojí v předběžné zprávě OBSE.

