Obyvatelé Patagonie uvidí úplné zatmění Slunce, Češi si musí počkat do roku 2026

Jako první uvidí za dobrých povětrnostních podmínek úplné zatmění lidé v chilském městě Saavedra, a to od 13:00 místního času (17:00 SEČ). O 25 minut později pak bude zatmění vidět naposledy nad územím Jižní Ameriky v argentinském Salina del Eje.

🌎🌒☀️



A total solar eclipse will pass over Chile and Argentina on Dec. 14 — meaning that the Moon will line up just right between the Sun and Earth, casting its shadow on Earth's surface. Learn how you can catch it, no matter where in the world you are: https://t.co/WlAEVmA4tB pic.twitter.com/p4t4ZggcwO