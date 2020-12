Očkování musíme zásadně urychlit, burcuje lékařka na základě zkušeností z USA

Kolektivní imunita v řádu let

"Začněme s počty," píše autorka komentáře. Odkazuje na prohlášení Anthony Fauciho, předního amerického vládního experta na infekční nemoci, který očekává, že k dosažení kolektivní imunity bude nutno naočkovat 80-85 % populace. Vakcíny od společností Pfizer a Moderna musí být aplikovány dvakrát a 80 % americké populace představuje zhruba 264 milionů lidí, poukazuje lékařka. Dodává, že k dosažení kolektivní imunity bude tedy potřeba 528 milionů dávek.

Stávajícím tempem by tak jen Spojeným státům trvalo dosažení takové míry proočkovanosti přibližně 10 let, varuje Wenová. Tento fakt staví do kontrastu s optimistickými projekcemi dosluhující Trumpovy administrativy - americký ministr zdravotnictví Alex Azar tento měsíc předvídal, že každý Američan bude očkován do konce druhého čtvrtletí nadcházejícího roku.

To by ale znamenalo očkovat rychlostí 3,5 dávek denně, vyčísluje lékařka. Domnívá se, že existuje mnoho důvodů věřit, že dosluhující americká administrativa se nebude schopná těmto počtům ani zdaleka přiblížit.

Spolu s nárůstem výrobních kapacit budou mít jednotlivé americké státy více vakcín a Azarův námětek Brett Giroir minulou neděli prohlásil, že 2,1 milionu aplikovaných vakcín je podhodnocený odhad v důsledku opožděného hlášení, připouští Wenová. Nastiňuje však, že i kdyby se ve Spojených státech podařilo během prvních dvou týdnů očkování aplikovat 4 miliony dávek, stále budeme výrazně zaostávat za 3,5 miliony dávek, které je nutné podat denně.

"Ve skutečnosti to není ani zdaleka tolik, kolik (Trumpova) administrativa slíbila zvládnout do konce roku 2020 - dostatek dávek pro 20 milionů lidí," pokračuje lékařka. Připomíná, že naočkování první skupiny mělo být navíc nejsnazší - tvoří ji pracovníci a obyvatelé nemocnic a pečovatelských domů -, tudíž průtahy v realizaci nevěstí nic dobrého pro zbytek Spojených států.

Wenovou nejvíce znepokojuje, že namísto identifikace překážek bránících naplnění cílů vládní činitelé revidují své sliby. Když jednotlivé státy zjistily, že dostanou méně vakcín, než jim bylo řečeno, představitelé Trumpovy administrativy začali tvrdit, že čísla stanovena pro konec roku 2020 se netýkala počtu aplikovaných, ale pouze distribuovaných dávek, upozorňuje autorka komentáře. Dodává, že dosluhující administrativa také o polovinu snížila odhad počtu dávek, které budou Američanům k dispozici, ze 40 na 20 milionů.

Za ještě elegantnější hru se slovy, která budí znepokojení, považuje lékařka tvrzení, že Trumpova administrativa přestala mluvit o distribuci vakcíny v prosinci a místo toho slibuje pouze její "přidělení", tudíž miliony dávek se k obyvatelům nedostanou dříve než v lednu, pomineme-li logistiku jejich aplikace.

Výmluvy jsou snazší než tvrdá práce

Zahájení očkování tak Wenové připomíná debakl, který Trumpova administrativa zaznamenala při zahájení testování na koronavirus. Dosluhující prezident tehdy sliboval, že test bude proveden každému Američanovi, který o něj stojí, ale jeho slova naprosto nesedí při konfrontaci s fakty, poukazuje lékařka. Doplňuje, že namísto přiznání, že testů se neprovádí dostatek, se představitelé Trumpovy administrativy uchylovali k matení a mlžení, když nejprve uměle navyšovali počty provedených testů - milion testů za den vypadal na papíře stejně dobře jako 2 miliony vakcín za dva týdny -, navíc za situace, kdy experti mluvily o potřebě otestovat za den 30 milionů lidí.

Trumpova administrativa se následně pokoušela tvrdit, že vysoký počet testů není třeba a šéf Bílého domu osobně prohlašoval, že testování pouze zvyšuje statistiku nakažených a směrnice Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro testování označoval za nesmyslné, připomíná lékařka. Dodává, že taktika nezafungovala, a tak vládní představitelé svalili vinu na jednotlivé americké státy, bez ohledu na to, že sami měli přijít s celonárodní strategií, jelikož státy neměly prostředky, aby samy o sobě navýšily testovací kapacity.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Bylo snazší hledat výmluvy než přiznat, že (úřady) selhávají, a tvrdě pracovat na nápravě," píše lékařka. Americkou administrativu nabádá, aby namísto "kalení vody" podnikla tři urychlené kroky.

Zaprvé by úřady měly přijít s veřejně dostupným, v reálném čase zobrazovaným rozvrhem distribuce vakcín, jelikož veřejnost musí vědět, kolik dávek bylo dodáno, rozděleno a aplikováno, deklaruje Wenová. Soudí, že transparentnost pomůže hnát k zodpovědnosti konkrétní činitele a zároveň cíleně alokovat zdroje tam, kde jsou nejvíce třeba.

Zadruhé by měl být zveřejněn plán, jak dojde k dramatickému rozšíření očkování, míní autorka komentáře. Poukazuje, že jednotlivé státy sice předložily vlastní plány Centru pro kontrolu a prevenci nemocí, ale zároveň je nutná celonárodní strategie, která nastaví ambiciózní a zároveň realistické cíle.

Zatřetí je nutné přiznat problémy a ukončit defenzivní přístup, apeluje lékařka. Věří, že americká veřejnost pochopí, bude-li třeba revidovat původní cíle, ale zároveň je nutné učit se z chyb a rychle sjednávat nápravu.

"Zůstávám optimistická, že vakcíny jednoho dne ukončí tuto hrozivou pandemii, která si vzala příliš mnoho životů," píše Wenová. Domnívá se, že k nadcházejícím měsícům je třeba přistoupit s naléhavostí, transparentností a pokorou, aby se tak skutečně stalo.