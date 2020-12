Očkování proti koronaviru povinné, za odmítnutí vakcíny sankce, rozhodl soud v Brazílii

Deník El País připomněl, že rozhodnutí soudu odporuje postoji prezidenta Jaira Bolsonara, který už dříve opakovaně prohlásil, že se očkovat nenechá.

Bolsonaro, který koronavirus v létě prodělal, už verdikt soudu kritizoval. "Nejsme Venezuela, ani Kuba," napsal brazilský prezident na twitteru s odkazem na dva autoritářské režimy. Dodal, že jeho vláda žádné "donucovací prostředky" přijímat nebude a že každý je zodpovědný za své zdraví.

Brazilský soud sice rozhodl, že lidé nesmí být k očkování nuceni, nicméně pokud očkováni nebudou, mohou čelit sankcím místních úřadů, nikoli trestním, ale právě třeba omezení vstupu do veřejných prostor. Podle soudu totiž "individuální rozhodnutí není nad veřejným zdravím". Soud svůj verdikt přirovnal k volebnímu právu v zemi: Brazilci mají povinnost volit a když nezdůvodní svou nepřítomnost u voleb, hrozí jim pokuta.

Brazílie je v této pandemii třetí nejhůře postiženou zemí co do absolutního počtu dosud potvrzených nákaz (7,1 milionu) a druhou v počtu úmrtí s covidem-19 (184.827). Za poslední den tam přibylo 69.826 potvrzených nákaz, o den dříve to bylo přes 70.000. Přesto tamní vláda stále neurčila termín začátku očkování, jen stanovila skupiny obyvatel, které budou očkovány v jednotlivých fázích. Ani brazilská vládní agentura pro kontrolu potravin a léčiv Anvisa zatím neschválila žádnou vakcínu.

Nejvyšší soud ve čtvrtek také rozhodl, že starostové a guvernéři brazilských států budou moci sami dovézt vakcínu, kterou sice neschválila Anvisa, ale která je povolená alespoň jednou zdravotnickou organizací stanovenou v zákoně, například v EU či v USA, napsal deník El País.

I toto opatření podle deníku El País připomíná nedávný spor Bolsonara s s jeho kritiky. Guvernér nejlidnatějšího brazilského státu Sao Paulo Joao Doria se nebrání očkování čínskou vakcínou Coronovac, kterou v Sao Paulu společně testují čínská firma Sinovac a místní institut Butantan. Bolsonaro ale čínskou vakcínu opakovaně kritizoval.

Rozhodnutí nejvyššího soudu přivítala opozice.

URGENTE! O @STF_oficial decide que a Vacina é sim obrigatória qdo tiver indicação técnica para tal. Vacina ñ e proteção individual, é proteção coletiva!Quem se vacina protege a si, aos seus pais, seus filhos, seus colegas de trabalho,seus pares no mundo https://t.co/14XommVXpk — Alexandre Padilha (@padilhando) December 17, 2020

"Ti, kteří se nechají očkovat, chrání sebe, své rodiče, své děti, spolupracovníky, partnery," napsal například na twitteru levicový poslanec a exministr zdravotnictví Alexandre Padilha.