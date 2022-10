Od nástupu do úřadu strávil Biden více než čtvrtinu mandátu v soukromých rezidencích

— Autor: ČTK

Od nástupu do úřadu amerického prezidenta strávil Joe Biden více než čtvrtinu mandátu ve svých soukromých rezidencích ve státě Delaware. Uvedla to dnes televizní stanice CNN. Je to více času, že kolik pobýval bývalý prezident Donald Trump ve své rezidenci Mar-a-Lago na Floridě.