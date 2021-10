Odborníci doporučují očkovat druhou dávkou vakcíny od firmy Johnson & Johnson

Vědci v panelu si rovněž kladli otázku, zda by se původně jednodávková vakcína J&J neměla nově začít považovat za dvoudávkovou, jako všechny ostatní dosud schválené látky, píše agentura Reuters.

FDA nemá povinnost se řídit doporučením panelu nezávislých expertů, nicméně obvykle tak činí. Pokud posilovací látku schválí FDA, bude následně na americkém Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), aby vydalo finální verdikt a specifikovalo například to, pro jaké věkové skupiny druhou dávku vakcíny J&J povolí. Rozhodnutí CDC lze podle amerických médií očekávat příští týden.

Vakcína J&J je koncipována jako jednodávková, podle klinických testů má však o něco nižší účinnost proti těžkému covidu-19 než dvoudávkové vakcíny založené na technologii mediátorové RNA (mRNA) firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Vědci z expertního panelu se proto po prezentaci účinků posilovací dávky vakcíny J&J dotazovali, zda by nedávalo smysl látku rovnou pojmout jako dvoudávkovou, protože pak podle klinických testů poskytuje podobnou ochranu jako mRNA vakcíny.

Panel expertů ve čtvrtek doporučil schválení posilovací dávky vakcíny firmy Moderna, a to u osob starších 65 let, lidí s větším rizikem těžkého covidu-19 a pracovníků, jimž více hrozí, že s virem přijdou do kontaktu. Posilovací dávku Pfizeru americké úřady schválily u stejné skupiny obyvatelstva v září a v USA ji dostalo už téměř deset milionů lidí včetně prezidenta Joea Bidena.