Půl roku s covidem. Odborníci předpovídají, jak bude vypadat pandemie na konci roku 2020

„Za těchto šest měsíců byl podle mého virus účinnější než jakákoliv naše odpověď,“ konstatoval epidemiolog Stephen Morse, který se zaměřuje na hodnocení rizik infekčních chorob (zejména nově se vyskytujících infekcí, včetně chřipky) a na zlepšení systémů včasného varování před nemocemi. Morse vyjádřil překvapení, že pandemie se stala spíše politickým problémem.

Na otázku, co by mohlo USA čekat za dalších šest měsíců Morse uvedl, že je velmi neochotný cokoliv předpovídat, protože „jsem si nikdy nepředstavoval, že reakce bude stále zmatená i o šest měsíců později.“ Podle Science Alert Morse optimisticky dodal, že by do 30. prosince 2020 mohla být k dispozici účinná vakcína.

K optimistické předpovědi se přiklání i Amesh Adalja, odborník na infekční choroby z Johns Hopkins University. „Budeme mít jasnou představu o účinnosti a bezpečnosti vakcíny,“ řekl Adalja. Anthony Fauci, člen pracovní skupiny Coronavirus v Bílém domě sdělil 23. června, že vakcína by mohla být pro americkou veřejnost přístupná začátkem roku 2021. Adalja namítá, že pravděpodobněji budou mít přístup k prvotní vakcíně pouze rizikové skupiny a zdravotníci, nikoliv široká americká veřejnost.

Oba odborníci poukazují na možnost nové techniky testování do konce roku 2020. Podle slov Morseho by zlepšení testovací techniky pomohl ucelit obrázek o skutečném výskytu a šíření viru. Vědci hovořili o možném domácím testu, ale Morse je skeptický. „Rychlé domácí testování by bylo hezké, ale netuším, kdy by mohlo být k dispozici,“ míní Morse.

V současné době není k žádná účinná léčba covid-19, ale jako nejslibnější lék se jeví remdesivir, který byl zkušebně podán prvnímu pacientovi v České republice. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nouzové použití 1. května. Klinické studie ukázaly, že steroid dexamethason snižuje úmrtnost u pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Podle předpovědi Adalja budou do konce prosince lékaři využívat více tyto léky. „Mohlo by to snížit úmrtnost na virus,“ řekl Adalja.

Poté co se zvýšily případ nákazy covid-19 převážně na jihu USA se některé státy vrací opět k restrikcím, ale podle Morse ani Adalja to nejde dalších 6 měsíců. „Dodržování bezpečnostních opatření, které nyní používáme, jako je sociální distancování, masky, mytí rukou sice snižují přenos, ale postupem času se lidé snadno stávají nedbalými,“ míní Morse. Podle Adalja bude na konci roku 2020 největší výzvou přimět americkou veřejnost, aby se nechala očkovat v případě, že vakcína již bude k dispozici.