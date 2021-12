Omikron v USA vzbuzuje zájem o třetí dávku, neočkované moc nepřesvědčil

Z očkovaných dospělých jich v průzkumu 54 procent řeklo, že si s velkou pravděpodobností nechají dát posilovací dávku právě kvůli výskytu omikronu. U neočkovaných zvažuje kvůli nové variantě první dávku vakcíny asi 12 procent respondentů.

V USA se nyní aplikuje v průměru asi 1,6 milionu dávek covidových vakcín denně, což je nárůst oproti 1,4 milionu na začátku prosince, kdy se omikron teprve začal objevovat. V celkovém počtu podaných vakcín však figurují posilovací dávky i očkování dětí od pěti do 12 let, kterým se vakcinace otevřela začátkem listopadu. Podle WSJ tak není možné přesně určit, jaké jsou důvody za rostoucím zájmem o očkování.

V průzkumu z 15. až 20 prosince mezi 1065 respondenty jich polovina řekla, že se obává těžkého průběhu covidu-19. V listopadovém průzkumu, tedy před rozšířením omikronu, tento údaj činil kolem 30 procent.

Téměř polovina neočkovaných Američanů však tvrdí, že je k imunizaci současnými vakcínami nepřesvědčí nic. "Mám pocit, že se nás těmi vakcínami snaží zabít," řekla 23letá žena z metropole Washingtonu. "Samotný Ježíš by musel sestoupit z nebe a osobně se mnou promluvit," odpověděla v průzkumu 32letá žena ze Severní Karolíny na dotaz, co by ji k očkování přimělo.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) již dříve oznámilo, že v týdnu do 18. prosince se 73 procent nově nakažených infikovalo omikronem, čímž tato varianta překonala dlouho dominující deltu. Na některých místech v USA je nyní omikron zodpovědný za více než 90 procent nákaz, uvádí CDC.

Podle vědců se omikron šíří rychleji než předchozí varianty a do určité míry dokáže obejít ochranu, kterou poskytují vakcíny v původně zamýšleném očkovacím režimu. Studie však ukazují, že míra ochrany značně stoupá po aplikaci posilující dávky. Vědci stále nevědí, zda omikron způsobuje mírnější či těžší průběh covidu-19.

Prezident USA Joe Biden v úterním projevu řekl, že neočkovaní Američané by z nové varianty měli mít vážné obavy. Jeho administrativa se dlouhodobě snaží přesvědčit k imunizaci co největší množství lidí.

K vakcinaci se nyní v USA mohou přihlásit všichni starší pěti let, z této skupiny obyvatelstva je nyní očkováno 65,5 procenta, uvádí CDC. Asi třetina očkovaných dospělých již dostala posilující dávku.