ONLINE: Boj s koronavirem pokračuje. Většina Čechů je pro zpřísnění restrikcí

7:18 - Zhruba šesti lidem z deseti by nevadilo, kdyby vláda opět zpřísnila protikoronavirová opatření. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Tři pětiny lidí také podle průzkumu předpokládají, že neomezí během vánočních svátků kontakty s rodinou a přáteli kvůli epidemii. Návštěvu lékaře kvůli obavě z nákazy koronavirem odložila čtvrtina lidí.

7:15 - Zdravotníci ve Spojených státech budou ode dneška připravení začít s očkováním proti covidu-19. V neděli se totiž začalo s distribucí prvních statisíců dávek nově schválené vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Vakcíny mají dorazit do 145 nemocnic a očkovacích center po celé zemi, zatím ale není jasné, kdy a kde dostane vakcínu první zájemce. Spojené státy, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu nakažených nejvíce zasaženou zemí světa. Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem podle dat Univerzity Johnse Hopkinse překonal hranici 16 milionů, smrtelných případů má země téměř 300.000.