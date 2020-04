Opatření na podporu ekonomiky musí být podle Bidena větší

Biden by si představoval rovněž mnohem přísnější kontrolu nad Trumpovou administrativou, přísnější podmínky pro pomoc firmám a dlouhodobé investice do infrastruktury a klimatu. To vše zatím Kongres při svých debatách příliš neřešil.

Během půlhodinového rozhovoru působil Joe Biden poněkud jako jeho rozhněvanější a méně umírněnější demokratičtí rivalové, senátoři Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová, poznamenal server Politico. Bývalý viceprezident uvedl, že příští kolo opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s nynější pandemií koronaviru musí být "sakra mnohem větší" než schválené dva biliony dolarů. Soubor opatření musí podle něj zahrnovat "masivní" pomoc státům a městům, aby se zabránilo "propuštění sakra velkého množství učitelů, policistů a hasičů". Současná administrativa podle něj dosud vyplýtvala "sakra velké množství peněz".

Biden nyní během pandemie nevede žádnou velkou viditelnou kampaň, pouze tweetuje, natáčí videa a každou neděli vystupuje se svými vyjádřeními ze svého domu v Delaware. Během debat o ekonomické pomoci za demokraty hovoří především předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. Soubor opatření na podporu ekonomiky je ale tématem, které je mu velmi blízké, poznamenal server.

Kongres USA na konci března schválil rekordní soubor opatření na podporu americké ekonomiky v rozsahu 2,2 bilionu dolarů (přes 54 bilionů korun). Součástí tohoto balíku byl fond ve výši 350 miliard dolarů na nízkoúrokové půjčky firmám s méně než 500 zaměstnanci. Splacení půjčky jim vláda odpustí, pokud nejméně 75 procent částky bude určeno k udržení zaměstnanců a zajištění jejich platů. V tomto balíku ale již peníze dochází, proto republikán Donald Trump požádal o jeho navýšení.