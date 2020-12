Operace nadsvětelná rychlost: Trump chystá dekret o vakcíně. Jeho poradce neví, o co přesně jde

Prezident Trump bude dnes společně s viceprezidentem Mikem Pencem hostit "summit" Operace nadsvětelná rychlost, což je název vládní iniciativy na podporu výroby koronavirových vakcín. Cílem akce je podle zákulisních vyjádření oslavit dosažené úspěchy. Spojené státy ještě žádnou vakcínu neschválily, přípravek vyvinutý ve spolupráci amerického Pfizeru a německé firmy BioNTech by ovšem mohl dostat povolení ke krizovému použití do konce týdne.

Cílem avizovaného dekretu je zajistit, aby vakcíny objednané vládou putovaly primárně k Američanům, řekli novinářům představitelé vlády, které média nemohla jmenovat. Bílý dům ovšem nesdělil, jak konkrétně má opatření zabránit přesměrovávání dávek, a podle deníku The New York Times se zdálo, že nemá žádnou právní sílu.

"Upřímně řečeno, nevím. Do tohohle se nepouštím, nemůžu to komentovat," řekl Slaoui, když se jej moderátor televize ABC zeptal na vysvětlení dekretu. "Vy nevíte? Vždyť jste doslova vrchní vědecký poradce Operace nadsvětelná rychlost," reagoval moderátor George Stephanopoulos. "Nevím, o čem přesně toto nařízení je," odvětil Slaoui.

BREAKING: Pressed by @GStephanopoulos to explain Pres. Trump's executive order prioritizing Americans’ access to COVID-19 vaccines before the United States helps other countries, "Operation Warp Speed" Chief Science Adviser Dr. Moncef Slaoui says, "Frankly I don't know." pic.twitter.com/Wk7ElJKDaw — Good Morning America (@GMA) December 8, 2020

Stephanopoulos podotkl, že případné darování amerických vakcín do jiných zemí se v tuto chvíli nejeví jako realistická varianta, neboť USA by naopak kvůli smlouvám Pfizeru s třetími stranami mohly mít samy potřebné látky nedostatek. Slaoui v rozhovoru ujišťoval, že stále platí plán proočkovat americké obyvatelstvo do poloviny příštího roku. "Máme za to, že jsme schopni vakcíny doručit, jak bude potřeba," dodal.

Nové pochybnosti dnes do tématu vnesla zpráva amerických médií, podle které vláda USA nevyužila nabídku od Pfizeru na zajištění dalších dávek nad rámec již objednaných 100 milionů. "Ono rozhodnutí by mohlo zdržet dodávku druhé várky dávek, dokud výrobce Pfizer nenaplní další mezinárodní kontrakty," napsala agentura AP.

Vakcínu od Pfizeru a BioNtech, která se dnes začala mimo klinický test podávat pacientům v Británii, bude ve čtvrtek posuzovat komise nezávislých vědců spolupracujících s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Očekává se, že FDA do několika dní po zasedání rozhodne, zda nasazení nové očkovací látky umožní, přičemž se nemusí řídit stanoviskem externího panelu. Podle vládních plánů by v USA po schválení vakcíny proti covidu-19 očkování vybraných skupin začalo do dalšího dne.