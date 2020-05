Operace Warp Speed: Trumpův slib rychlé vakcíny posiluje odpor k očkování, šíří se konspirace

Slova nesouhlasu se přitom podle listu The Washington Post ozývají především z těch internetových komunit, jejichž členové před nedávnem protestovali proti restriktivním opatřením a které Trump svými vyjádřeními podpořil.

Americká administrativa nazvala svou snahu o vývoj a distribuci vakcíny v rekordně krátkém čase Operace Warp Speed (Warpová rychlost) podle fiktivní metody cestování nadsvětelnou rychlostí ze sci-fi seriálu Star Trek. Právě tento název však v mnoha lidech vzbuzuje podezřívavost, protože se obávají, že vědci kvůli velkému tlaku na rychlost zanedbají některé kroky, které mají při běžném vývoji vakcíny zajistit její bezpečnost.

Člen krizového týmu Bílého domu a uznávaný epidemiolog Anthony Fauci však upozorňuje, že rychlý vývoj vakcíny je rizikem jen z pohledu investorů, nikoliv bezpečnosti. "Lidé tomu nerozumí, a protože slyší ´Operace Warp Speed´, pomyslí si: ´Ó můj bože, přeskakují všechny možné kroky a vystaví nás riziku´," řekl Fauci.

Při vývoji vakcíny se však podle něj žádné kroky nevynechávají, pouze se dělají naráz. Ještě před jasnými důkazy o účinnosti preparátu se tak například již připravují prostředky na jeho masivní výrobu. Pokud se však vakcína nepodaří, přijdou tyto investice vniveč.

Odpůrci očkování i protestující proti koronavirovým omezením tvoří jen malou část americké populace, řada zdravotnických expertů se však obává, že by mohli mezi obyvateli zasadit semínko pochybností a zmatku, který by vedl k širší nedůvěře veřejnosti vůči nové látce. Nalezení účinné vakcíny je přitom podle odborníků jedním z hlavních předpokladů pro návrat k normálu po pandemii.

Již nyní se objevují náznaky, že se nedůvěra těchto malých názorově vyhraněných skupin postupně začíná přelévat i mezi většinové obyvatelstvo. Podle průzkumu serveru Yahoo News a organizace YouGov řekla pětina Američanů, že si vakcínu proti koronaviru nenechá dát. Na sociální síti twitter více než tři čtvrtiny všech příspěvků s označením #OperationWarpSpeed zmiňují konspirační teorie ohledně nové vakcíny a petice na pravicově laděném serveru LifeSiteNews proti povinnému koronavirovému očkování již nasbírala téměř půl milionu podpisů.

Podle pesimistických scénářů některých lékařů by mohla být nedůvěra vůči nové vakcíně v USA tak vysoká, že by se v zemi nepodařilo dosáhnout takzvané kolektivní imunity, tedy stavu, kdy se díky imunizaci dostatečného počtu lidí nemůže nemoc v populaci dále šířit. "Člověk by si myslel, že hnutí proti očkování ustoupí a každý bude chtít vakcínu, ale posílila ho Operace Warp Speed a nezodpovědná tisková prohlášení biotechnologických a farmaceutických společností," řekl Peter Hotez, děkan lékařské fakulty v Houstonu.

Hlavní výtkou odpůrců vakcín přitom nadále zůstává obava z toho, že očkování způsobuje autismus, což zdravotničtí experti opakovaně popírají. Dále převládá strach právě z rychlého vývoje látky či obava z nedostatečného testování všech dopadů preparátu. Někteří lidé se rovněž domnívají, že je očkování komplotem mezi federální vládou a farmaceutickými společnostmi.