Oslavy konce 2. světové války: Trumpa v Moskvě zastoupí bezpečnostní poradce

Rusko na oslavy zvalo prezidenta Donalda Trumpa, ale ten pozvání odmítl. Sám Trump podle amerických představitelů chtěl přicestovat, ale proti byli jeho poradci, poznamenala agentura Reuters.

Připomněla, že vojenské přehlídce, která se každoročně koná na Rudém náměstí v Moskvě, předsedá prezident Vladimir Putin, který této příležitosti tradičně využívá k ukázce vojenské síly země. Vztahy mezi oběma velmocemi i mezi Ruskem a západními zeměmi obecně jsou v poslední době na nejnižším bodu od konce studené války.

Šíření nového koronaviru vyvolalo otázky, zda se přehlídka letos vůbec uskuteční. Kreml ale následně uvedl, že přípravy postupují normálně.

Slavnostní přehlídka k 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, jak Sovětský svaz pojmenoval svůj boj proti nacistickému Německu v letech 1941 až 45, se v Moskvě uskuteční v tradičním termínu 9. května. K účasti na oslavách Rusko pozvalo kromě Trumpa mimo jiné i britského premiéra Borise Johnsona a další vedoucí představitele evropských států a zemí bývalého Sovětského svazu. Mezi pozvanými je rovněž severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Účast na oslavách už podle TASS potvrdili vedoucí představitelé osmi států. Vedle České republiky se jedná o Arménii, Bělorusko, Bulharsko, Francii, Indii, Kubu a Venezuelu. Zatím platí informace, že na květnových oslavách výročí konce války by měl v ruské metropoli Česko reprezentovat prezident Miloš Zeman, sejít by se mohl se svým ruským protějškem také k jednání.

V rozhovoru, který před časem poskytl agentuře TASS, Putin řekl, že pokud jde o bývalé členy protihitlerovské aliance, bylo by správné, aby se oslav zúčastnili, a to "jak z jejich vnitropolitického, tak z morálního hlediska". "Těšíme se, že se s nimi uvidíme, a budeme rádi, když přijedou. Pokud nepřijedou, inu, bude to jejich rozhodnutí. Ale myslím si, že to pro ně bude chyba," poznamenal ruský prezident.