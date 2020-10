OSN kvůli koronaviru ruší osobní schůzky

Většina práce OSN probíhá od jara online vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou zemí, která registruje nejvíce případů koronavirové infekce. V poslední době ale tato organizace se 193 členskými zeměmi začala opět pořádat některé schůzky prezenčně. Nařízena byla přitom přísná opatření - diplomaté museli mít nasazené roušky a dodržovat odstupy. Omezen byl také počet osob na setkáních.

Mluvčí OSN Stéphan Dujarric uvedl, že v posledních týdnech vcházelo do budovy OSN v New Yorku 1300 až 1400 lidí. Osobní schůzky budou zrušeny minimálně do konce týdne, uvedl generální tajemník OSN António Guterres.

Niger je součástí 15členné Rady bezpečnosti OSN, která se naposledy osobně setkala ve čtvrtek. Představitelé, kteří se čtvrteční schůzky zúčastnili, jsou testováni na koronavirus.