OSN o mírovém plánu USA pro Blízký východ hlasovat nebude

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Palestinci už nebudou usilovat o to, aby Rada bezpečnosti OSN v úterý hlasovala o rezoluci, která by odsoudila nedávno zveřejněný americký mírový plán pro Blízký východ. Podle agentury AFP to uvedli diplomaté s tím, že rezoluce by v RB OSN nemusela mít dostatečnou podporu a Spojené státy k textu plánovaly připojit řadu pozměňovacích návrhů.