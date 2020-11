OSN: Pandemie zvýšila nerovnost, ženy mají víc práce v domácnosti

Její zástupkyně Anita Bhatiová varovala, že epidemie může smazat veškeré pokroky, kterých ženy za posledních 25 let dosáhly ve snaze o spravedlivější rozdělení úkolů v domácnosti s muži, uvedl server BBC.

Už před epidemií panovala ohledně dělení domácích prací mezi pohlavími velká nerovnost. OSN odhaduje, že z 16 miliard hodin neplacené práce v domácnosti, kterou musí každý den někdo odvést, připadají až tři čtvrtiny na ženy. "Pokud už před pandemií (ženy) pracovaly třikrát více než muži, tak vás ujišťuji, že teď se to množství ještě zdvojnásobilo," řekla Bhatiová, která je zástupkyní šéfky Subjektu OSN pro rovnost pohlaví a zmocnění žen (UN Women).

Například v Egyptě připadalo už před pandemií na ženy více než devětkrát tolik práce v domácnosti než na muže, po nástupu koronaviru se zatížení egyptských žen zvýšilo o dalších 37 procent. V Thajsku před pandemií pracovaly ženy doma třikrát více než muži a nyní se objem jejich práce zvýšil o 68 procent. V rodinách také musejí více pomáhat v domácnosti dcery než synové.

Podle Bhatiové hrozí, že koronavirus donutí ženy "vrátit se ke stereotypům z padesátých let" a může ohrozit jejich fyzické a duševní zdraví i vyhlídky na profesní uplatnění. Průzkumy, které OSN provedla v 38 zemích světa, totiž ukázaly, že ženy často musely kvůli zavřeným školám a péči o děti opustit placená zaměstnání.

"Jen v září v USA odešlo ze zaměstnání 865.000 žen, ale jen 200.000 mužů. Lze to většinou vysvětlit faktem, že je potřeba někoho, kdo by se postaral a nikdo jiný to neudělá," uvedla Bhatiová.

OSN ve zprávě vychází z průzkumů ve čtyřech desítkách zemí, přičemž se zaměřila zejména na ty chudší. V Evropě zkoumala například domácnosti v Srbsku, Albánii, Bosně či Bělorusku, Česko mezi vybranými zeměmi nebylo. "Tato data nám otevřela oči a potvrzují to, co už dávno tušíme, že ženy stále zastávají obří podíl neplacené péče a práce v domácnosti. Nedokázali jsme ale předpovědět, kolik žen bude muset kvůli zvýšeným nárokům opustit placená zaměstnání. To bude mít dlouhodobé dopady na jejich ekonomickou emancipaci," stojí v závěru zprávy.