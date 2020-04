Osoby v kontaktu s Trumpem a Pencem mají povinný rychlotest na koronavirus

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Kdokoli, kdo se bude chtít dostat do bezprostřední blízkosti prezidenta Donalda Trumpa nebo viceprezidenta Mikea Pence, bude muset absolvovat rychlotest na přítomnost koronaviru. Oznámil to dnes mluvčí Bílého domu Judd Deere. Výsledky testu budou k dispozici nejpozději do patnácti minut.