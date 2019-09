Ostrý projev Čaputové v OSN. Kritizovala Rusko, zastala se aktivistky Grety

"Je potřeba si připomenout, že pokud jedna země obsadí území jiné země, je třeba to nazvat okupací, a ne mírovým jednáním," uvedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podle serveru aktuality.sk tak narážela na anexi ukrajinského Krymu Ruskem v roce 2014. Podle slovenského serveru též nepřímo kritizovala syrský režim za chemické útoky v tamní občanské válce, když prohlásila, že "použití chemických zbraní proti nevinným občanům nelze ospravedlnit bojem proti terorismu".

Speaking today at the #UNGA2019. Our future rests on our ability to restore broken trust. The best way to be patriotic lies not in national egoism, but in cooperation. And our climate action will be a major test. If we succeed, it can be a new start for our international system. pic.twitter.com/qMcQdmoMoc