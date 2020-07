Otevřou se na podzim školy? Přesedkyně amerických pediatrů má jasné doporučení

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Rozhodnutí, zda poslat děti na podzim zpět do škol, je mimořádně obtížné, tvrdí lékařka Lee Beersová v komentáři pro server CNN. Předsedkyně Americké akademie pediatrů soudí, že pediatři, rodiče i pedagogové chtějí návrat dětí do tříd v co nejvyšší míře, je ale třeba volit bezpečnou cestu.