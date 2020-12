Ovládnou demokraté Senát USA? V Georgii vybrali na kampaň nejvíc peněz v historii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Oba demokratičtí kandidáti do Senátu ve státu Georgia vybrali na svou kampaň od října více než 100 milionů dolarů (2,15 miliardy korun). Podle listu The New York Times (NYT) to vyplývá z dat, které uchazeči zaslali federální volební komisi. Jde o dosud nejvyšší podobné výsledky pro kandidáty do Senátu v americké historii, uvedl deník.