Padne další smlouva o kontrole zbrojení? Americký deník zmiňuje i Česko

Kolaps důvěry

Americký prezident Donald Trump nyní odstupuje od další takové smlouvy, upozorňuje editorial. Uvádí, že dochází ke krizi důvěry, které má za následek, že starý systém kontroly zbrojení se hroutí.

Vinit lze v tomto směru Rusko i Spojené státy, tvrdí washingtonský deník. Za poslední případ označuje Trumpovo rozhodnutí odstoupit od smlouvy o otevřeném nebi, opatření k posílení důvěry z roku 1992, které vstoupilo v platnost o 10 let později.

Smlouvu podepsalo 34 zemí a ukázala se jako účinná, přičemž umožňuje signatářům provádět bezprostředně oznámené přelety neozbrojených letounů nad cizím územím, které mohou za pomoci senzorů odhalovat pozemní vojenskou aktivitu, vysvětluje vlivný server. Dodává, že americké satelity dnes poskytují lepší snímky, ale i tak jde o užitečný mechanismus pro ty země, které satelity nedisponují.

"(Trumpova) administrativa tvrdí, že ztratila důvěru v dodržování smlouvy Ruskem," píše americký deník. Podotýká, že důvody shrnuté na tiskové konferenci 21. května odkazovaly na ruské jednání v jiných oblastech, náměstek amerického ministra zahraničí Christopher Ford kritizoval například ruské vojenské akce proti Gruzii a Ukrajině, stejně jako anexi Krymu a odmítnutí řídit se smlouvou o konvenčních silách v Evropě, zatímco Trumpův zmocněnec pro kontrolu zbrojení Marshall Billingslea zmínil útok novičokem na agenta Skripala.

Tyto výtky jsou podle prestižního deník oprávněné, ale na smlouvu o otevřeném nebi nakládají břemeno, které neměla nikdy nést. Trumpova administrativa sice zmínila omezování přeletů ze strany Ruska nad svým územím, ale v tomto případě jde o problém uplatňování smlouvy, který nepopírá její účel, tvrdí Washington Post. Konstatuje, že jej lze - podobně jako v minulosti - vyřešit skrze poradní komisi, s níž smlouva operuje.

Jeden ze sporných bodů, přelety nad Kaliningradskou oblastí, je ostatně v procesu řešení, připomíná editorial. Dodává, že druhý, přelety nad gruzínskými regiony Abcházie a Jižní Osetie, je součástí širšího sporu s Ruskem, které tvrdí, že v obou případech jde o nezávislé státy, ačkoliv je většina světa neuznává.

Na Čínu nelze brát ohledy

"To je sotva důvod k zrušení smlouvy," pokračuje renomovaný server. Tvrzení amerického ministra zahraničí Mikea Pompea, že Rusko ze smlouvy "učinilo zbraň" a na základě takto získaných snímků zaměřilo na klíčovou infrastrukturu ve Spojených státech a Evropě své přesné konvenční zbraně, odmítá s odkazem na jeho náměstka Forda, který přiznal, že sledování civilní infrastruktury není v rozporu se smlouvou, byť je problematické.

Americký deník pokládá otázku, zda se někdo snažil problém s Moskvou řešit. Podotýká, že někteří signatáři - Belgie, Česko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko - se již nechali slyšet, že smlouvu považují za "funkční a užitečnou".

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Trumpův zmocněnec Billingslea prohlásil, že rozhovory o kontrole zbrojení s Ruskem budou brzy pokračovat, přičemž očekává, že se do nich zapojí Čína, připomíná editorial. Přiznává, že mít Peking u jednacího stolu je záhodný cíl, ale zdůrazňuje, že Číňané zatím účast odmítají.

Na Čínu je třeba se nadále obracet, ale její odpověď nesmí zdržovat prodloužení smlouvy New START mezi Ruskem a Spojenými státy, která vyprší příští rok, konstatuje Washington Post. Tvrdí, že smlouva slouží zájmům obou zemí a obě by tak měly prokázat ochotu a prodloužit ji o dalších pět let.