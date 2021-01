Pandemie: Čína uzavřela 11milionové město, USA hlásí dalších 3500 obětí koronaviru

USA si podobně jako další země prochází dosud nejhorší fází epidemie a denní statistiky zde v posledních týdnech dosahují dříve takřka nemyslitelných hodnot. Do listopadu se bilance hospitalizací nikdy nedostala nad 60.000 a přírůstky počtu mrtvých do prosince ani jednou nepřesáhly 2800.

Dnes ráno hlásil deník NYT 3648 nových úmrtí, JHU dokonce 3775, což byl v její databázi rekordní denní součet. Každý den se v průměru v USA odhalí skoro 220.000 nových nákaz koronavirem, přičemž počty vyhodnocených testů byly v posledních dnech pod dvěma miliony.

The COVID Tracking Project uvádí, že s covidem-19 leželo v amerických nemocnicích 131.195 pacientů, což je asi o 3000 více oproti pondělnímu součtu. Statistika dobrovolnického projektu, na kterou se odvolává řada světových médií, za poslední měsíc stoupla asi o 30.000.

Our daily update is published. States reported 1.6M tests, 214k cases, a record 131,195 COVID-19 patients, and 3,478 deaths. pic.twitter.com/wMexUooSar — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 6, 2021

Rekordní vytíženost nemocnic údajně v úterý hlásila desítka států, převážně na jihu USA. Byla mezi nimi i Georgia, kde se v úterý hlasovalo ve druhém kole senátních voleb. Stát s necelými 11 miliony obyvatel evidoval 5642 hospitalizovaných s covidem-19, zatímco týdenní průměr nových nákaz stoupl na 8400 případů denně.

Kritická je nadále situace v Kalifornii, kde už skoro měsíc kvůli problémům zdravotnického systému platí přísný karanténní režim. Bilance hospitalizací je však stále na vzestupu a příliš neklesají ani denní počty nákaz. Nejlidnatější americký stát v úterý ohlásil 458 úmrtí spojených s koronavirem, což je druhý nejvyšší přírůstek.

Nemocnice v některých částech Kalifornie hlásí zcela zaplněné jednotky intenzivní péče a přijímají krizová opatření. Státní úřad pro veřejné zdraví podle televize CNN nařídil, aby se v regionech, kde jsou kapacity JIP vytížené na 90 a více procent, odkládaly neurgentní zákroky. Opatření má platit následující tři týdny.

Podle NYT se na limity svých možností dostává i zdravotnictví v sousední Arizoně, volných tam prý bylo jen 136 lůžek pro těžce nemocné pacienty z celkových 1800. "Většina Američanů to nechce vědět, nechce uznat... a zdá se že nechápe zoufalé podmínky, kterým čelíme," řekla deníku Marjorie Besselová z největší arizonské sítě nemocnic Banner Health.

Ve Spojených státech, kde žije zhruba 330 milionů lidí, se infekce koronavirem od začátku jeho šíření potvrdila ve více než 21 milionech případů. S epidemií jsou zde podle JHU spojována úmrtí více než 357.000 lidí.

V polovině prosince v zemi začalo očkování vakcínou od firem Pfizer a BioNTech a ti, kdo ji dostali mezi prvními, už tento týden dostávají druhou dávku potřebnou pro maximální ochranu. CNN uvedla, že guvernéři amerických států ve snaze zrychlit imunizační kampaň mobilizují i příslušníky národních gard. Aspoň jednu dávku vakcíny na covid-19 už v USA dostalo skoro pět milionů lidí.

Čína uzavřela metropoli provincie Che-pej

Čínské úřady uzavřely metropoli provincie Che-pej poté, co se v oblasti objevilo 117 nákaz koronavirem. Dálnice směřující do jedenáctimilionového Š'-ťia-čuangu byly zablokovány, mimo provoz je i terminál pro dálkové autobusy. Lidé, kteří by chtěli město opustit vlakem nebo letadlem, musí předložit negativní test na koronavirus. Výuka ve všech školách ve městě byla přerušena.

Úřady přísná opatření zdůvodnily rychlým nárůstem případů v posledních hodinách. Za uplynulý den přibylo v provincii Che-pej 63 infekcí. U 43 nákaz se jedná o bezpříznakové případy.

Čínská televize odvysílala záběry, na nichž je vidět pracovníky městských služeb, jak dezinfikují ulice Š'-ťia-čuangu, ležícího 300 kilometrů jižně od metropole Pekingu. Úřady ve městě rovněž zakázaly shromažďování.

Číně, která jako první země světa zaznamenala před rokem výskyt nového typu koronaviru, se podařilo s epidemií prakticky úplně vypořádat. Při výskytu lokálních ohnisek nákazy čínské úřady zavádějí extrémně přísná karanténní opatření.

Objev nových případů infekce v provincii Che-pej vzbuzuje obavy vzhledem k blížícím se oslavám lunárního Nového roku, který letos připadá na 12. února. Pracující a studenti z velkých čínských měst se každoročně v tuto dobu vydávají do svých domovských provincií na rodinné sešlosti a hostiny. Během čtyřicetidenního období kolem Nového roku Číňané uskuteční obvykle kolem tří miliard cest.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý oznámila, že Čína stále nevydala všechna potřebná povolení pro mezinárodní tým vědců, který má v zemi přispět k řešení otázky původu viru SARS-CoV-2. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nad přístupem Pekingu vyjádřil zklamání. Vědci měli do Číny přiletět v nebližších dnech.

Čínští komouši OPĚT odmítli pustit do země tým mezinárodních expertů, aby pátrali po zdroji vzniku pandemie. Patologická lhářka-mluvčí ministerstva zahraničí Hua Chunying na tiskovce řekla,že vláda dělá co může, ale že "vyšetřování je velmi komplikované."https://t.co/BValJg6LnZ — Tomas Etzler (@tvtomas) January 6, 2021

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing na dnešní tiskové konferenci uvedla, že problém se netýká pouze víz. Čínští experti se rovněž nyní potýkají s novými ohnisky nákazy, podotkla mluvčí. Podle ní obě strany pokračují v jednání o termínu, itineráři a dalších podrobnostech návštěvy.