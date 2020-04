Pandemie covid-19: Američany čeká nejhorší týden jejich životů, řekl šéf zdravotnické služby

"Tohle bude náš Pearl Harbor, naše 11. září, jen to nebude omezené na jedno místo. Bude se to dít po celé zemi. A chci, aby to Amerika pochopila," řekl Jerome Adams pro Fox News a vyzval všechny guvernéry, aby ve svých státech omezili pohyb obyvatel nejméně na týden, ideálně však na 30 dní.

Ohniskem epidemie v USA je nadále stát New York, počty mrtvých však rychle narůstají také v Louisianě, Coloradu, Michiganu či Pensylvánii. Ochranná omezující opatření zavedla již většina států, v některých řídce osídlených a převážně venkovských však místní republikánští guvernéři zatím s uzavřením podniků a vydáváním zákazů otálejí. To dnes kritizoval například guvernér státu Washington Jay Inslee, který se obává toho, že by se z nich mohla později nákaza vrátit do států, které mají hlavní vlnu epidemie již za sebou.

Americký prezident Donald Trump v sobotu varoval, že USA čekají těžké týdny, při nichž přijde o život řada lidí. Již dříve přitom oznámil, že by nemoci covid-19 mohlo v USA dohromady podlehnout 100.000 až 240.000 lidí.

Miliardář Bill Gates, který před globální pandemií varoval již před pěti lety, dnes řekl, že mrtvých by mohlo být méně, pokud budou lidé důsledně dodržovat společenskou izolaci.