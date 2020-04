Pandemie koronaviru může zpřetrhat vazby mezi ekonomikou Číny a USA

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nynější pandemie související s koronavirem by mohla zpřetrhat dodavatelské řetězce a vazby mezi čínskou a americkou ekonomikou. Zjistil to průzkum provedený mezi americkými firmami činnými v Číně, na který se odvolává list The Wall Street Journal (WSJ).