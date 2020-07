Pandemie koronaviru: Na světě je už přes 16 milionů nakažených

Bilance obětí, které zemřely s nemocí covid-19, se podle JHU blíží 645.000. Nejnovější milion infikovaných přibyl do statistik za pouhé tři dny; hranice 15 milionů padla 22. července.

Největší podíl na rychlém růstu počtu případů měly v posledních dnech Spojené státy, které už registrují přes 4,1 milionu infikovaných, Brazílie s 2,4 miliony a Indie, kde se podle úřadů nakazilo téměř 1,4 milionu lidí.

Nakažených nyní přibývá rekordním tempem. Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden oznámila, že od čtvrtka do pátku přibylo celosvětově více než 284.000 nových případů, což je nejvyšší denní bilance od začátku pandemie.

As long as #COVID19 is circulating, we are all at risk. That’s why we’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. pic.twitter.com/ALeUcT1uv4