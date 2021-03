Pandemie může stáhnout 39 milionů Afričanů do extrémní chudoby

Celkový počet lidí žijících za méně než 1,9 dolaru (42 Kč) denně by tak stoupl na 465,3 milionu, což představuje asi 34,4 procenta populace kontinentu. Uvedla to ve svém nejnovějším hospodářském výhledu pro letošní rok Africká rozvojová banka (AfDB).

Loni se kvůli pandemii dostalo do extrémní chudoby 30 milionů Afričanů. Letos by se jejich počet mohl dále zvýšit, pokud se nepodaří poskytnout odpovídající pomoc. Další nárůst lidí v extrémní chudobě by zvýšil nerovnost a smazal předchozí úspěch ve snižování chudoby, uvedla banka.

Hrubý domácí produkt kontinentu se loni snížil o 2,1 procenta. Letos má ekonomika oživit a vzrůst o 3,4 procenta. Tento výhled by však mohly ohrozit opětovný růst počtu nakažených nemocí covid-19, vysoký dluh, omezený tok kapitálu, nízké ceny komodit, slabá turistka a pokles převodů peněz od Afričanů pracujících v zahraničí zpět do jejich domoviny, extrémní počasí či sociální napětí.

Vládám afrických zemí kvůli pandemii prudce vzrostly výdaje a některé mají problémy se splácením svého dluhu. Zambie byla loni první zemí na kontinentu, která se od počátku globální zdravotní krize dostala do problémů se splácením dluhu. A hrozí, že o restrukturalizaci svého dluhu budou muset požádat další země Afriky.

AfDB odhadla, že africké vlády v reakci na krizi loni potřebovaly dalších zhruba 154 miliard USD. Průměrný poměr dluhu k hrubému domácímu produktu na kontinentu se v letech 2017 až 2019 stabilizoval na zhruba 60 procentech HDP. Do konce letošního roku by však podle odhadu AfDB měl vzrůst o deset až 15 procentních bodů.

Rozšíření očkování a plná realizace africké kontinentální dohody o volném obchodu by mohly situaci zlepšit, upozornila AfDB. Zpráva také přinesla návrhy a doporučení na podporu ekonomického oživení, včetně pokračující pomoci zdravotnickému sektoru či posílení regionální a nadnárodní solidarity, uvedla agentura Bloomberg.