Pandemie: Počty mrtvých a hospitalizovaných v USA rostou, Biden čeká "nejtemnější dny"

Počty mrtvých jsou těsně před vánočními svátky dál na vzestupu stejně jako vytíženost nemocnic, růst statistiky nakažených se drží těsně pod rekordní úrovní z minulého týdne.

Celkem se v USA nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 18,2 milionu lidí, covidu-19 jsou v zemi připisována úmrtí více než 322.000 lidí.

Obě souhrnné statistiky nyní rostou výrazně rychleji než v kterékoli jiné fázi pandemie. List NYT za úterý eviduje na 202.000 nových infekcí a 3239 úmrtí, JHU lehce přes 3400 zemřelých a na 195.000 pozitivně testovaných. Průměrný přírůstek statistiky nakažených se dál drží nad 210.000, zatímco na poslední dny připadá vždy přes 2600 úmrtí. Na jaře a v létě jich nikdy nebylo za 24 hodin ohlášeno více než 3000.

Sílu podzimní vlny epidemie v USA odráží i počet aktuálních hospitalizací, který už je skoro na dvojnásobné hodnotě oproti maximu z jara. Podle iniciativy The COVID Tracking Project bylo v úterý v amerických nemocnicích 117.777 pacientů s covidem-19.

Our daily update is published. States reported 1.7 million tests, 189k cases, and 3,131 deaths. There are 117,777 COVID-19 patients currently hospitalized. pic.twitter.com/WkyEGVzL1t