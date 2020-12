Pandemie v USA: Počet hospitalizovaných s koronavirem je na novém maximu

The COVID Tracking Project shromažďuje oficiální čísla z jednotlivých amerických států a území a v pondělí se dopracovala k součtu 121.235 hospitalizovaných s nemocí z koronaviru. Po Štědrém dnu to bylo podruhé, co se statistika dostala nad 120.000. Maxima z jara a léta byla vždy těsně pod 60.000.

Our daily update is published. States reported 1.5 million tests, 162k cases, 121,235 hospitalizations, and 1,491 deaths. Tests, cases, and deaths remain heavily affected by holiday reporting slowdowns. pic.twitter.com/T3TbFcClDq — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 29, 2020

Podle analýzy The New York Times (NYT) byly minulý týden napříč USA jednotky intenzivní péče průměrně obsazeny ze 78 procent. Pětina nemocnic s JIP údajně oznámila alespoň 95procentní vytíženost kapacit pro těžce nemocné pacienty. Čtyřicet procent z nich podle dat federálního ministerstva zdravotnictví tvořili lidé nakažení virem SARS-CoV-2.

Na vývoj statistiky hospitalizací podle všeho nemají takový dopad sváteční dny, s nimiž se pojí výkyvy v evidenci pozitivních testů na koronavirus a úmrtí spojených s covidem-19. Nákaz i obětí bylo na konci minulého týdne hlášeno výrazně méně než před Vánoci a nastat by tak mohl podobný vývoj jako po Dni díkůvzdání, kdy následoval krátkodobý propad denních bilancí a záhy jejich prudký nárůst.

"Aktuální hospitalizace zůstávají nejspolehlivější statistikou. Hospitalizace jsou během svátečních informačních výkyvů mnohem lepším obrázkem skutečnosti než ostatní ukazatele," míní The COVID Tracking Project.

Zatímco v řadě států USA po podzimních extrémech nápor na nemocnice slábne, v Kalifornii a v Texasu po Vánocích pokračuje nepříznivý vývoj. V Texasu registrovali v pondělí 11.351 hospitalizovaných s covidem-19, což o několik stovek překonalo dosavadní rekord z konce července. Stát se zhruba 30 miliony obyvatel navíc ohlásil na 20.500 nově odhalených nákaz koronavirem.

Ještě hůře se na tom zdá být Kalifornie, kde žije asi 40 milionů lidí. Tamní vláda v neděli v souvislosti s covidem-19 poprvé evidovala více než 20.000 pacientů v nemocnicích, v pondělí pak jejich počet narostl na 20.642. Případy infekce mezitím i po týdnech platnosti tvrdých karanténních opatření přibývají tempem okolo 40.000 za den.

Kalifornský úřad pro veřejné zdraví o víkendu uvedl, že ve dvou větších podoblastech byly nemocnice na limitu svých možností pokud jde o péči o těžce nemocné. "V nejbohatším a nejlidnatějším státu nejbohatší země světa je dlouhodobě nouze o nemocniční lůžka, podle dat z roku 2018 jich bylo jen 1,8 na 1000 obyvatel... A teď rekordní příval nákaz koronavirem vymazal kapacity na jednotkách intenzivní péče ve velké části státu," hodnotil vývoj list NYT.