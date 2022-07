Papežova omluva za trýznění dětí je jen prvním krokem, řekl Trudeau

"Jako otec si nedokážu představit, že by mi mé děti někdo odebral. Když pláčou, mohu je utěšit. Když jsou šťastné, mohu s nimi jejich radost sdílet," řekl Trudeau v pevnosti Citadelle, sídle guvernérky Simonové, kde se představitelé státu s papežem setkali. "V internátních školách byly ale děti izolované a osamocené ve své bolesti a zármutku. Daleko od svých rodin a komunit," pokračoval Trudeau. "A nejhorší na tom je, že byly zbaveny svého jazyka, kultury a identity," dodal premiér, který měl podle agentury Reuters "jízlivý" tón.

Katoličtí duchovní a misionáři se v minulosti desítky let podíleli na asimilačním programu určeném pro původní obyvatele Kanady, který odloučil od rodin na 150.000 dětí, jež byly vystaveny hladovění, bití i zneužívání. Až 6000 dětí kvůli tvrdému zacházení v internátních školách zemřelo, zhruba tři čtvrtiny z asi 130 internátních škol provozovala katolická církev.

Kanadský školský systém takto fungoval od 19. století až do 90. let minulého století a o obrovském dopadu na domorodou komunitu se ví dlouho. Systém, který vynucoval odloučení dětí od rodičů, vyšetřovací zpráva kanadských úřadů z roku 2015 označila za "kulturní genocidu". Loni se o dětském utrpení začalo znovu mluvit poté, co se našly ostatky 215 dětí v bývalé katolické internátní škole pro domorodé děti v kanadské Britské Kolumbii.

Papež František poznamenal, že školský systém "prosazovaly v té době vládní úřady". V reakci na kritiku ale dodal, že "místní katolické instituce hrály roli v uplatňování této politiky" a omluvil se za násilí a zneužívání, kterému domorodé děti někteří křesťané v Kanadě vystavovali.

Papež při setkání se zástupci vlády uvedl, že "je skandální, že z blahobytu vytvořeného ekonomickým vývojem nemohou těžit všechny složky společnosti". "A je vskutku smutné, že obzvláště mezi domorodými lidmi je tolik chudoby," uvedl papež.

"Svojí návštěvou dáváte světu najevo, že se vy a římskokatolická církev připojujete k nám na cestě ke smíření, uzdravení, naději a obnově," řekla papežovi Simonová. "Tito lidé, tito přeživší, se ale vymykají definici... bojovali a stále bojují za své jazyky a kultury, aby mohli jejich další generace prosperovat," řekl Simonová, která je jako Inuitka první guvernérkou Kanady s domorodým původem.

Trudeau naznačil, že ačkoliv Františkova návštěva má na přeživší "ohromný vliv", je pouhým prvním krokem. František řekl, že církev touží po tom "obnovit vztah s domorodými Kanaďany".

Kanadský ministr pro vztahy s domorodými obyvateli Marc Miller papežův projev kritizoval. František se podle něj vyhnul zmínce o sexuálním násilí ve svém výčtu druhů zneužívání, kterému byly děti vystavován. Podle agentury Reuters svou kritikou hovořil i za některé ze zástupců domorodých komunit.

Kanadská vláda se za provozování rezidenčních škol a asimilačního programu omluvila v roce 2008, kdy v parlamentu k této věci vystoupil bývalý kanadský premiér Stephen Harper. Následkem soudního procesu, který zahrnoval vládu, církevní organizace a zhruba 90.000 žáků bývalých rezidenčních škol, musela Kanada na reparacích zaplatit miliardy dolarů domorodým komunitám. Katolická církev zaplatila přes 50 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) a dalších 30 milionů (720 milionů korun) hodlá doplatit v následujících pěti letech.

Papež se už v pondělí setkal se zástupci domorodých obyvatel a prosil je o odpuštění. Krátce předtím se na blízkém hřbitově pomodlil a následně se za doprovodu čtyř kmenových náčelníků v tradičních čelenkách zúčastnil shromáždění tisíců příslušníků původního obyvatelstva Kanady.