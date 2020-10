Pence a Harrisová se připravují na debatu. Oddělí je plexisklo

Bývalý guvernér státu Indiana Pence a kalifornská senátorka Harrisová se utkají ve městě Salt Lake City. Jejich debata začne ve středu ve 21:00 místního času (ve čtvrtek 03:00 SELČ) a potrvá 90 minut. Moderovat ji bude šéfka washingtonské redakce listu USA Today Susan Pageová.

Pro viceprezidenta a jeho vyzyvatelku to bude jediný přímý střet před televizními kamerami v rámci kampaně. Přichází osm dní po první debatě prezidentských kandidátů a osm dní před termínem, na který je naplánována druhá debata Donalda Trumpa a Joea Bidena. Nad jejím osudem se ovšem vznášejí otazníky kvůli zdravotním problémům šéfa Bílého domu Trumpa, který se nakazil koronavirem.

Infekce se potvrdila i u mnoha lidí z prezidentova okolí, viceprezident Pence k nim ovšem nepatří. Negativní test po propuknutí nákazy v nejvyšších patrech americké politiky ohlásila i Harrisová, organizátoři přesto v pondělí oznámili zpřísnění hygienických opatření při středeční debatě.

"Jako součást širšího přístupu k zajištění zdraví a bezpečnosti bude použito plexisklo," uvedla Komise pro prezidentské debaty (CPD). Průhledná bariéra nemá být jen mezi oběma politiky, ale i mezi nimi a moderátorkou. Všichni přítomní včetně novinářů dále budou muset absolvovat testy na virus SARS-CoV-2. CPD také upozornila, že lidé, kteří budou v dějišti debaty bez nasazené roušky, "budou vyvedeni".

Nejen kvůli těmto opatřením je letošní viceprezidentský duel mimořádný. Pence po nákaze Trumpa převzal na republikánské straně otěže prezidentské kampaně a v čase pochybností o zdravotním stavu hlavy státu musí podle Reuters veřejnosti ukázat, že v případě potřeby je schopen Trumpa zastoupit. Něco podobného platí i pro Harrisovou, jejíž volební partner Joe Biden, který v listopadu oslaví 78. narozeniny, by se mohl stát nejstarším vítězem prezidentské volby v dějinách USA.

"Tahle debata je jiná," řekl Reuters politolog Christopher Devine, který je expertem na viceprezidentskou funkci. "Někteří lidé mohou mít starosti ohledně Mikea Pence a toho, jak by si vedl v případě, že by byl povolán (do čela země). A pak jsou tady otázky ohledně schopnosti Joea Bidena udržet si dobré zdraví," dodal.