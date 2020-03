Pence: Lék na nemoc Covid-19 by mohl být možná už v létě

"Vakcína by se mohla začít klinicky testovat během příštích šesti týdnů," uvedl Pence. K dispozici podle něj bude ale nejdříve na konci tohoto roku či na začátku příštího. "Terapeutická léčba, jež uleví lidem, kteří se koronavirem nakazili, by mohla být ale k dispozici už do léta nebo na počátku podzimu," dodal.

Riziko, že se Američané nakazí novým typem koronaviru, je podle amerického viceprezidenta nadále nízká. Dnes Spojené státy informovaly o úmrtí pěti pacientů na nemoc COVID-19, celkem tam mají již šest obětí, informuje CNN. Všechny pochází ze státu Washington na západním pobřeží země, které je nákazou nejvíce zasaženo.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!



They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9