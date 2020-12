Pentagon přestane vojensky podporovat protiteroristické mise CIA

Šéfku CIA Ginu Haspelovou o záměru Pentagonu informoval dopisem dočasný ministr obrany Christopher Miller, uvedly zdroje ABC, podle nichž se jedná o překvapivý a bezprecedentní krok. Millera jmenoval do funkce před několika týdny končící prezident Donald Trump, který rovněž nahradil další vysoce postavené činitele Pentagonu či ministerstva pro vnitřní bezpečnost blízkými spojenci.

V CIA působí speciální středisko, jež provádí utajované akce v zahraničí a disponuje vlastními polovojenskými jednotkami. Ačkoliv působí nezávisle, spoléhá se často zejména na dopravní a logistickou pomoc od ministerstva obrany, které je tím pádem do některých operací předem zasvěceno a spolupracuje na nich.

Cílem nynějšího opatření je podle bezpečnostních zdrojů zjistit, zda by Pentagon nemohl zaměstnance ministerstva obrany zabývající se protiteroristickými operacemi přesunout k misím, jež se zaměřují na soupeření s Ruskem a Čínou. Tato změna by přitom odpovídala záměrům národní bezpečnostní strategie Trumpovy administrativy zveřejněné v roce 2017, podle níž by měla americká armáda přenést svoji pozornost od regionálních válek na Blízkém východě k velmocenskému soupeření s Moskvou a Pekingem.

Podle bývalého činitele ministerstva obrany a přispěvatele ABC Micka Mulroye by rozhodnutí podrylo dlouholetou efektivní spolupráci obou organizací, ze které vzešla například akce, při níž byl v roce 2011 zabit teroristický vůdce Usáma bin Ládin.

CNN pak s odkazem na své zdroje napsala, že se administrativa nastupujícího prezidenta Joea Bidena již chystá krok Pentagonu po nástupu demokrata do funkce zvrátit.

Prezident Trump podnikl od své prohry v listopadových volbách již řadu kontroverzních kroků, kromě personálních změn na bezpečnostních ministerstvech rovněž ohlásil stažení části vojsk z Afghánistánu, Iráku a Somálska.

Právě v Somálsku minulý týden zemřel operativec CIA, podle nejvýše postaveného amerického generála Marka Milleyho se jednalo o bývalého příslušníka elitních jednotek námořnictva. Pentagon pak minulý týden rovněž oznámil, že stáhne z východoafrické země 700 příslušníků armády, v protiteroristických operacích namířených na příslušníky hnutí Šabáb tam však hodlá pokračovat. Podle ABC lze však předpokládat, že povolání amerických vojáků zpět do USA zřejmě protiteroristické aktivity v Somálsku oslabí.