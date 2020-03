Pentagon: USA úspěšně otestovaly prototyp nadzvukové střely +VIDEO

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americká armáda ve čtvrtek úspěšně otestovala prototyp nadzvukové raketové střely. Podle agentury AFP to dnes oznámil Pentagon. Spojené státy chtějí zařízení uvést do svého arzenálu do pěti let, aby čelily podobným zbraním vyvíjeným Ruskem a Čínou.