Pentagon: Válka na Ukrajině bude eskalovat, boje na východě jsou předehrou větší ofenzivy

Ruské jednotky v posledních hodinách vystupňovaly ostřelování cílů podél frontové linie na východě Ukrajiny a zřejmě se jim podařilo dobýt město Kreminna v Luhanské oblasti. Kyjev i Moskva hovoří o tom, že začala nová fáze války, která trvá více než 50 dní. Eskalace násilností na Donbase se v posledních dnech očekávala, zatímco Moskva do oblasti přesouvala dodatečné síly po neúspěchu tažení na Kyjev.

Nejmenovaný zástupce Pentagonu dnes sdělil novinářům, že USA pozorují útoky Rusů jihozápadně od Doněcku a jižně od města Izjum. Tyto pozemní operace podporované zejména dělostřeleckou palbou však Washington považuje za "předehry k větším útočným operacím", citovala z brífinku televize CNN.

Podle činitele Pentagonu Rusko dál posiluje vojenskou přítomnost na východě Ukrajiny ve snaze připravit novou ofenzivu, píše agentura Reuters. Rusové údajně během posledních 24 hodin nasadili další dva prapory a mají tak na Ukrajině 78 těchto útvarů, jejichž velikost se odhaduje na několik stovek až jeden tisíc vojáků.

Činitel americké obrany, který hovořil s novináři, také prezentoval odhad, že vojenská síla Moskvy je nyní na 75 procentech oproti původní invazní síle. "Myšleno napříč všemi složkami... je to pěchota, je to dělostřelectvo, je to letectvo,... jsou to balistické rakety, střely s plochou dráhou letu," citovala pracovníka Pentagonu CNN.

Před vypuknutím války Washington uváděl, že podél ukrajinských hranic Rusové nashromáždili něco přes 150.000 vojáků.