Peru má první případ nákazy koronavirem, muž byl nedávno i v Česku

Více informací o infikovaném prezident neoznámil, uvedl místní deník El Comercio.

"Musím vás informovat, že dnes ráno se potvrdil první případ infekce koronavirem v naší zemi u muže ve věku 25 let, který nedávno byl ve Španělsku, Francii a České republice," řekl Vizcarra.

Španělsko a Francie dosud registrují po Itálii a Německu z evropských zemí nejvíce nakažených novým koronavirem. Ve Španělsku se potvrdilo zatím na 390 případů a pět nakažených zemřelo. Ve Francii hlásí na 420 infikovaných a sedm mrtvých a v ČR je potvrzeno 12 nakažených.

Peru se dnes stalo sedmou zemí z Latinské Ameriky, kde se dosud nákaza novým koronavirem potvrdila. Už dříve oznámily několik případů Mexiko, Brazílie, Chile, Ekvádor, Argentina a Dominikánská republika.

Výběr hlavních událostí kolem šíření nového typu koronaviru

1. prosince 2019 - V čínském městě Wu-chan v centrální provincii Chu-pej se - podle výsledků pozdějšího výzkumu zdravotníků - objevil první případ nákazy člověka novou formou koronaviru.

31. prosince 2019 - Úřady z Wu-chanu informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o 27 případech pacientů se zápalem plic neznámého původu. Jednalo se o stánkaře z tržnice s mořskými plody, jež byla později identifikována jako místo, kde se nový koronavirus poprvé objevil.

8. ledna 2020 - WHO informovala, že epidemii v Číně mohl způsobit nový typ koronaviru.

11. ledna 2020 - Čína informovala o prvním úmrtí na nové onemocnění.

13. ledna 2020 - O prvním nakaženém mimo území Číny informovalo Thajsko.

21. ledna 2020 - Čínské úřady oznámily, že nový koronavirus se může šířit z člověka na člověka.

23. ledna 2020 - Čína odvolala všechny velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku. Úřady také prakticky izolovaly Wu-chan s 11 miliony obyvatel, do karantény se později dostala i další města, kde žijí desítky milionů lidí.

24. ledna 2020 - Ve Francii se jako v první evropské zemi objevily dva případy nákazy novým koronavirem.

29. ledna 2020 - Řada leteckých společností začala rušit přímé spoje s pevninskou Čínou.

- Světová atletická federace zrušila halové mistrovství světa, které se mělo od 13. do 15. března konat v čínském Nan-ťingu.

30. ledna 2020 - Rusko se rozhodlo uzavřít svou hranici s Čínou na Dálném východě.

- České ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany.

- WHO kvůli epidemii vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Organizace tak učinila teprve pošesté ve své historii.

- Čínské úřady informovaly, že nový typ koronaviru se už rozšířil do všech oblastí a provincií země včetně Tibetu.

2. února 2020 - Filipíny oznámily první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu.

3. února 2020 - Česká vláda rozhodla o přerušení všech přímých leteckých spojů mezi Českem a Čínou. Později byly zrušeny i lety do Jižní Koreje a severní Itálie.

- Čínští vědci oznámili, že hlavním zdrojem nákazy byli s největší pravděpodobností netopýři.

4. února - V Jokohamě zakotvila výletní loď Diamond Princess, na jejíž palubě se nacházelo 3400 cestujících a členů posádky a na které vypukla epidemie nové nemoci. Tamní úřady se rozhodly držet loď v karanténě. Na lodi se nakazily stovky pasažérů a šest jich zemřelo.

5. února 2020 - Čínská televize uvedla, že vědci na univerzitě v Če-ťiangu našli účinný přípravek na léčbu nakažených. Podobně experti v Británii televizi Sky News řekli, že učinili zásadní průlom ve vývoji vakcíny.

11. února 2020 - WHO začala označovat nemoc způsobenou novým typem koronaviru jako COVID-19. WHO také uvedla, že vakcína proti viru by mohla být k dispozici za 18 měsíců.

12. února 2020 - Automobilová federace FIA odložila na neurčito Velkou cenu Číny formule 1 v Šanghaji, která se měla konat 19. dubna.

13. února 2020 - Japonsko oznámilo jako druhá země po Filipínách mimo Čínu úmrtí na COVID-19.

- Počet nakažených překonal 50.000, nakažení byli většinou v ohnisku epidemie v čínské provincii Chu-pej.

15. února 2020 - Francie ohlásila první případ úmrtí na COVID-19. Francouzský případ byl první mimo Asii a první v Evropě.

20. února 2020 - Rusko z obavy před novým koronavirem dočasně zakázalo do země vstup čínským občanům.

22. února 2020 - Na nákazu novým typem koronaviru zemřeli první dva Evropané, starší muž a žena ze severu Itálie. Itálie je nyní s necelými čtyřmi tisíci dosud evidovaných případů po Číně a Jižní Koreji třetí zemí nejhůře postiženou touto epidemií, postiženy jsou především severní regiony.

28. února 2020 - Kvůli koronaviru byl zrušen letošní ročník mezinárodního autosalonu v Ženevě. Později byla po celém světě zrušena řada společenských a sportovních akcí, například závody SP v biatlonu v českém Novém Městě na Moravě se z rozhodnutí vlády konají bez diváků.

29. února 2020 - USA oznámily první úmrtí na koronavirus.

1. března 2020 - ČR ohlásila první tři případy nákazy.

2. března 2020 - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) kvůli dopadům koronaviru výrazně zhoršila výhled růstu globální ekonomiky.

6. března 2020 - Slovensko jako poslední země ve střední Evropě potvrdilo první případ nákazy novým typem koronaviru. Z EU nehlásí výskyt koronaviru již jen Bulharsko, Kypr a Malta. V ČR je 12 nakažených.

- Podle webu výzkumníků americké Johns Hopkins University se nákaza novým typem koronaviru po celém světě od začátku jeho šíření potvrdila u více než 100.000 lidí. Zemřelo na 3400 lidí, více než 55.000 pacientů se zotavilo.