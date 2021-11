Pfizer žádá v USA o schválení pilulky proti covidu-19

Lék s názvem paxlovid podle předběžných výsledků klinických testů snižuje riziko hospitalizace či úmrtí po nákaze koronavirem o téměř 90 procent. Deník The Washington Post (WP) dnes informoval, že americká vláda už připravuje nákup tablet pro deset milionů pacientů.

Pfizer uvedl, že dokončil proces podání příslušné žádosti a poskytl FDA i data o své klinické studii, které se účastnilo 775 dospělých. Bezprostředně po oznámení nebylo jasné, kdy se americký regulátor k žádosti vyjádří, píše agentura Reuters.

Paxlovid by podle ní mohl být slibnou novou zbraní v boji proti koronaviru, neboť by mohl posloužit pro brzkou domácí léčbu nákazy a pomoci předcházet hospitalizacím pacientů s covidem-19. "Také by se mohl stát důležitým nástrojem pro země a oblasti s omezeným přístupem k vakcínám nebo nízkou proočkovaností," dodává Reuters.

FDA už v posledních týdnech posuzuje jiný covidový prášek, který rovněž podle výrobců výrazně snižuje riziko hospitalizace po nákaze virem SARS-CoV-2. Americká firma Merck o nouzové schválení léku molnupiravir vyvinutého společně s firmou Ridgeback Biotherapeutic požádala v první polovině října. Výrobce usiluje o jeho schválení také v Evropské unii, Británie se tento měsíc stala první zemí světa, kde jeho nasazení dostalo zelenou.

Dosud při léčbě covidu-19 zdravotníci spoléhali na přípravky, které se musí aplikovat nitrožilně nebo injekcí, takže pacienti musí přijít do nemocnice, které jsou při silných vlnách koronavirové nákazy často na hranicích svých možností. Účinný prášek, který si mohou pacienti vzít doma, by lékařům poskytoval zcela novou možnost.

Aktuálně posuzované pilulky bere jako potenciálně přelomové i vláda USA, píše deník WP. Dva nejmenované zdroje obeznámené s transakcí listu sdělily, že Washington nejspíše tento týden oznámí dohodu o nákupu deseti milionů dávek léku paxlovid. Bílý dům tvrzení odmítl okomentovat.

Vláda USA si už dříve za 1,2 miliardy dolarů (skoro 27 miliard Kč) objednala množství léku molnupiravir pro léčbu 1,7 milionu lidí.