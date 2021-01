Po přepadení Kapitolu pokračuje vyšetřování a zatýkání

Mezi zatčené se dnes například zařadil Aaron Mostofsky, kterého média označovala za syna newyorského soudce Shloma Mostofskyho.

Agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti uvádí, že u soudů ve Washingtonu bylo od středečních nepokojů obžalováno nejméně 60 lidí. Ve vazbě v souvislosti s násilným protestem příznivců prezidenta Donalda Trumpa skončili mimo jiných Jake Angeli, který se nechal vyfotit na plénu Senátu v kožešinové čepici s rohy, nebo Richard Barnett, který byl vyfocen v kanceláři šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Stále v počátcích je zřejmě vyšetřování smrti policisty Briana Sicknicka, který po konfrontaci s výtržníky v nemocnici podlehl zraněním. Americký senátor Bill Cassidy dnes na twitteru zveřejnil fotografii člověka, po němž údajně vyšetřovatelé v této souvislosti pátrají. "Pokud tohoto muže poznáváte, zavolejte prosím FBI," napsal senátor ke snímku staršího muže se šedými vousy a modrou zimní čepicí s nápisem "CFD". Sicknickova smrt je vyšetřována jako vražda.

V důsledku nepokojů v Kapitolu zemřelo celkem pět lidí. Jednu ženu zastřelila policie, další tři lidé podle policie umřeli v důsledku zdravotních příhod. Více než desítka policistů utrpěla zranění, kromě škod na budově Kongresu pak byly hlášeny také krádeže a útoky na novináře.

U.S. Capitol Police just shared this picture with me. This man is wanted for questioning in connection with the murder of fallen Capitol Police Officer Brian Sicknick.



If you recognize this man, please call FBI at 1-800-225-5324 or visit https://t.co/rl0XXPPml6 pic.twitter.com/i9BDi2wBK4