Řítí se hurikán Dorian, Portoriko a Florida vyhlásily stav nouze

Ve středu odpoledne místního času (20:00 SELČ) se hurikán Dorian nacházel u Panenských ostrovů, postupoval rychlosti 21 kilometrů v hodině na severozápad a doprovázel ho vítr o rychlosti 120 kilometrů v hodině. Po přechodu přes Panenské ostrovy vstoupí nad Atlantik a v sobotu by mohl podle aktuálního vývojového modelu zasáhnout Bahamy. V cestě hurikánu, který nad Atlantikem ještě nabere na síle, je také americký stát Florida, nad který by mohl vstoupit příští týden v pondělí.

Meteorologové původně předpovídali, že se Dorian Portoriku vyhne. Živel ale na poslední chvíli změnil směr, takže východním portorickým ostrovům Vieques a Culebra hrozí přímý zásah.

Here are the 11 PM AST/EDT August 28 Key Messages for Hurricane #Dorian. For more information see: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/0M1r9waE3l