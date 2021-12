Počet nových nákaz v USA se opět dostal nad 130.000 na den

I přes nepříznivý vývoj z posledních týdnů jsou na tom dnes USA lépe než před rokem. Loni touto dobou zažívala země se 330 miliony obyvatel dosud nejhorší fázi pandemie a registrovala přes 200.000 nákaz denně. Nakonec se po Novém roce denní přírůstky dostaly až ke 250.000 a bilance hospitalizací s covidem-19 činila v jednu chvíli téměř 140.000 pacientů.

Nyní podle deníku The New York Times (NYT) připadá na každý z posledních sedmi dní průměrně 133.000 zachycených nákaz, zatímco v nemocnicích leží skoro 70.000 lidí s koronavirem. Ukazatele opět rostou od začátku listopadu, kdy skončil několikatýdenní pokles po vrcholu letní vlny epidemie. Země stále hlásí přes 1000 úmrtí spojených s covidem-19 denně a celková bilance obětí minulý týden překonala 800.000.

Nejrychlejší šíření koronaviru aktuálně evidují státy na severovýchodě USA, kde je relativně vysoká proočkovanost populace. Nejvyšší výskyt infekcí mají po víkendu Rhode Island a New Hampshire, na třetím místě je pak New York, který byl americkým epicentrem nákazy na počátku pandemie. V neděli stát ohlásil rekordních více než 22.000 infekcí a starosta města New York Bill de Blasio naznačil, že úřady by mohly přehodnotit ohlášený návrat velkolepé silvestrovské oslavy na náměstí Times Square.

New York a Kalifornie za nového rozmachu covidu-19 obnovily nařízení o nošení roušek na veřejnosti a přibývají i další komplikace. Univerzity kvůli nákazám přechází na dálkovou výuku a na Broadwayi se ruší divadelní představení. Koronavirus narušuje i nejvyšší sportovní soutěže, například hokejová liga NHL v neděli oznámila, že do čtvrtka bude muset odložit dalších 12 zápasů.

V USA dosud podobně jako v Evropě dominovala koronavirová varianta delta, i zde se ale nyní rychle šíří nová podoba viru s názvem omikron. Vrchní vládní epidemiolog Anthony Fauci v nedělním rozhovoru novou variantu označil za "mimořádnou" a varoval, že pravděpodobně způsobí další silnou vlnu epidemie.

Ta by mimo jiné znamenala další starosti pro zdravotníky, kteří za sebou už nyní mají asi 20 měsíců "neustálé krize", jak to v páteční reportáži NYT shrnul jistý představitel jedné z nemocnic ve státě Michigan. "Vracíte se do práce a ptáte se, kdo umřel," uvedla zase jedna ze sester na místní JIP Bridget Klingenbergová. "Myslím, že lidi nechápou, jakou si to vybírá daň, pokud to sami nezažili," dodala.