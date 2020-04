Počet obětí covid-19 v New Yorku překonal 10 tisíc. To nejhorší je za námi, tvrdí Cuomo

Denní přírůstek obětí v New Yorku je za uplynulých 24 hodin nejnižší za poslední týden. Předchozí den stát evidoval 758 zemřelých, v sobotu 783.

Počet nově hospitalizovaných pacientů je podle deníku The New York Times nejnižší za poslední dva týdny. Nově newyorské nemocnice přijaly bezmála 2000 pacientů. V newyorských nemocnicích je nyní celkem hospitalizováno 18.825 pacientů.

"Myslím, že můžeme říci, že to nejhorší je za námi," uvedl dnes podle agentury Reuters Cuomo, který by měl brzy oznámit plán na otevření podniků a škol.

Any plan to reopen society MUST be driven by data and experts, not opinion and politics.



We will learn from the warning signs from other countries.



We will take every precaution.



We will work together as a region.