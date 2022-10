Počet obětí hurikánu Ian v USA vzrostl na nejméně 27

Při postupu státem Jižní Karolína bouře zeslábla na posttropickou cyklónu. Přesto tam ničila mola na pobřeží a zaplavila ulice.

Floridské úřady uvedly, že mezi oběťmi je 22letá žena, která byla v pátek vymrštěna z motorové čtyřkolky na vodou vymleté silnici v okrese Manatee. Jedenasedmdesátiletý muž podlehl zraněním hlavy, když spadl ze střechy. U mnoha dalších obětí jde o utonulé, včetně 68leté ženy, kterou spláchla vlna do oceánu.

Podle analytické společnosti CoreLogic citované CNN způsobil Ian na Floridě škody ve výši 47 miliard dolarů (asi 1,17 bilionu korun) na pojištěném majetku. Pokud se číslo potvrdí, stane se bouře z tohoto pohledu nejničivější v historii Floridy.

Americký prezident Joe Biden oznámil, že lidem, kteří majetek neměli dostatečně pojištěný a přišli o něj, poskytne federální vláda podporu ve výši 37.900 USD (asi 950.000 korun) na jednotlivé opravy a dalších 37.900 USD za ztrátu jakéhokoliv majetku, "ať už je to auto nebo snubní prsten".

Na Kubě, odkud se bouře tento týden posouvala dále na sever, si Ian vyžádal tři mrtvé. Dá se očekávat, že počet potvrzených obětí poroste poté, co se záchranné složky dostanou k prohledávání nejhůře zasažených oblastí. Když ve středu hurikán procházel Floridou, byl označen za jednu z nejsilnějších bouří, jaká kdy zasáhla USA.

Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) se kubánská vláda obrátila s nezvyklou žádostí o pomoc v nouzi na Bidenovu administrativu poté, co hurikán na celém ostrově s 11 miliony obyvateli přerušil dodávky elektřiny. Kubu zasáhl hurikán v úterý a ničil i domy a úrodu. Kubánci mnohde vyšli do ulic na protest proti vládě kvůli přerušení dodávek proudu. Panují obavy z nedostatku potravin, paliv a léků. Podle informací WSJ kubánské úřady po USA chtějí mimo jiné pomoc pro nemocnice či vodní čerpadla.

Několik stovek lidí podle agentury AP protestovalo v Havaně a v pátek bylo na ostrově opět přerušeno internetové připojení, patrně s cílem zabránit šíření informací o demonstracích. "Chceme světlo, chceme světlo," provolávali podle AP demonstranti v havanské čtvrti Cerro.

Ian, nyní slabší posttropická cyklóna, stále představuje riziko pro části Jižní i Severní Karolíny, Virginii a Západní Virginii, uvedlo dnes americké Národní centrum pro hurikány.